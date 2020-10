Las organizaciones agrarias en Jaén piden mayor coordinación con las administraciones de cara a la campaña de aceituna

JAÉN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja han pedido una mayor coordinación con el conjunto de administraciones de cara a la próxima campaña de aceituna. Lo han hecho en el marco de la reunión del Foro Provincial de la Inmigración donde se han puesto sobre la mesa los recursos para garantizar una campaña lo más segura posible teniendo en cuenta la realidad de la pandemia por covid-19

"Queremos que haya más coordinación entre las administraciones y las organizaciones agrarias, especialmente con el tema de los albergues, que reclamamos que funcionen como una red común, ya que hay algunos albergues que no abrirán porque no llegan al nivel de ocupación y hay municipios que no se plantean abrirlos por la falta de recursos por parte de la Administración regional", ha indicado a Europa Press el secretario general de UPA-Jaén, Cristóbal Cano.

Desde Asaja, su portavoz y gerente en Jaén, Luis Carlos Valero, ha insistido en que de la coordinación de las diferentes administraciones depende que se pueda dar "una respuesta rápida y eficaz a las distintas circunstancias que puedan surgir a lo largo de la campaña" con motivo de la pandemia.

En el Foro, la Junta ha informado de que se van a habilitar dos centros de evacuación en la provincia para el aislamiento de casos positivos por covid en temporeros desplazados, uno en Jaén capital y otro en Villacarrillo.

Igualmente, se harán nuevos test de antígenos a los temporeros para detectar casos de covid previamente a su contratación. Los resultados de estos test se darán en un periodo no superior a los 15 minutos, y para su realización se van a habilitar unas unidades móviles por parte de la Consejería de Salud, que se trasladarán a los diferentes lugares de la provincia conforme se vayan produciendo la llegada de los temporeros.

Desde COAG, su secretario general en Jaén, Juan Luis Ávila, ha resaltado en que reunión a reunión se van "concretando medidas y peticiones realizadas a las distintas administraciones", al tiempo que ha subrayado que "los albergues tienen que abrir sí o sí" para acoger a los temporeros que llegan a la provincia para trabajar en la campaña.

Las organizaciones agrarias estiman que la campaña comenzará de manera generalizada para la primera quincena de noviembre, aunque a mediados de octubre empezara ya a cogerse la aceituna temprana, por lo que todo el dispositivo tendrá que estar preparado para esa fecha.

Cuestiones como el refuerzo de la atención primaria en los centros de salud con ampliación de horario de tarde, más apoyo para los albergues son otras de las cuestiones que organizaciones como UPA han puesto sobre la mesa del Foro.

La fecha recomendada de apertura de los albergues se ha situado entre el 9 y el 15 de noviembre, aunque la decisión última la tomarán los ayuntamientos. La estancia gratuita en los mismos será de cinco días y cuatro noches. El dispositivo de atención a temporeros que se pone en marcha para la campaña de aceituna en la provincia de Jaén contó el año pasado con 656 plazas distribuidas en 18 albergues, aunque el de Villanueva de la Reina ya ha anunciado que no abrirá este año.