Las organizaciones agrarias llaman a participar el 14 de febrero en el corte de la A-4, en Guarromán (Jaén)

Cartel de la protesta - ASAJA, COAG, UPA Y COOPERATIVAS

JAÉN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han hecho un llamamiento a participar en el corte de la A-4 que tendrá lugar el próximo 14 de febrero, a partir de las 10,00 horas, a la altura del Polígono del Guadiel, en el término municipal Guarromán (Jaén).

La de Jaén es una más de las movilizaciones previstas en distintos puntos de España. Comenzaron el 8 de febrero en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca y está previsto que se alarguen durante todo el mes de febrero en todas las provincias incluidos el corte de varios puertos. Precisamente, el mismo día 14 habrá también cortes en carreteras de Sevilla, y en el Puerto de Motril (Granada).

En una rueda de prensa, las tres organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-Alimentarias, han coincidido en la importancia de la unidad de acción, y en que no se trata de una protesta aislada, sino que está enmarcada en un calendario nacional. Asimismo, han incidido en que son una continuación de las que se llevan haciendo desde el gran levantamiento que comenzó en Jaén en 2019 y se vio interrumpido por la pandemia.

También han subrayado que son movilizaciones "legalmente solicitadas" porque "no se trata de ir contra los consumidores y la ciudadanía", sino de defender al sector.

Consideran que las reivindicaciones son "fácilmente asumibles" por las administraciones por lo que han pedido que "si realmente hay voluntad de acabar con las movilizaciones que se sienten para resolver de una vez por todas los problemas".

El gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, ha señalado que el motivo de la convocatoria es el de protestar por la política "tan adversa" que está haciendo especialmente la Unión Europea, "y exigirle al Gobierno de España, como representante legítimo de todos los agricultores, que proceda a materializar nuestras denuncias, recogidas en la tabla reivindicativa".

"El hartazgo de los agricultores está quedando de forma manifiesta en toda Europa y en nuestra península", ha dicho Valero y ha añadido que lo que esperan para el día 14 de febrero es "la máxima afluencia de gente y algunos tractores de la zona, para que las administraciones públicas vean a lo que se pueden enfrentar si no nos hacen caso".

Por su parte, el secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha señalado que "los ciudadanos tienen que entender que Bruselas los está engañando" ya que "nos están colando por los puertos toda la porquería del mundo, alimentos en muchos casos contaminados por productos prohibidos en la UE".

Así, ha apuntado que "todo lo que entra en la UE tiene que entrar con los mismos requisitos que se nos exige a nosotros". Por otro lado, ha dicho que están "cansados de burocracia barata que no aporta nada, el Cuaderno de Campo se tiene que eliminar, y los ecoesquemas se tienen que adaptar a la realidad del campo".

El vicesecretario general de UPA Jaén, Elio Sánchez, ha destacado en su intervención la unidad de acción, al tiempo que ha manifestado que "el campo ya no aguanta más". "Los agricultores hemos llegado a un punto de no retorno con una tormenta perfecta por la burocracia, que está asfixiando nuestro trabajo", ha manifestado Sánchez.

También ha hecho referencia a que la Ley de la Cadena "no se cumple", a pesar de ser "un instrumento válido". "El año pasado fueron 1.000 inspecciones y eso no puede ser. Eso, unido a los productos que entran de terceros países que no cumplen los requisitos que se nos exigen a nosotros", se ha lamentado el dirigente de UPA Jaén.

Por último, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, José Manuel Espejo, ha resaltado la pertinencia de la movilización y la importancia de que se lleve a cabo desde la unidad acción. Para Espejo, la gravedad de la situación pone en riesgo la supervivencia del sector agrario, por lo que ha exigido soluciones a las administraciones nacional y comunitaria.