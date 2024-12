La Orquesta y el Coro de la Universidad de Jaén organiza un concierto benéfico titulado 'Navida en la UJA'

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Campus Las Lagunillas ha acogido este pasado viernes el Concierto Benéfico de la Orquesta y el Coro de la Universidad de Jaén (UJA) 'Navidad en la UJA', organizado por el Vicerrectorado de Cultura a beneficio de la Asociación Daño Cerebral Jaén, con la colaboración de UniRadio Jaén.

Según ha informado la UJA en una nota, el programa del concierto, celebrado con motivo de la Navidad, ha estado constituido por "dos obras musicales compuestas con una diferencia de poco más de medio siglo".

Ambas obras son de "profunda carga emotiva, la primera más vibrante y la segunda, una obra religiosa compuesta para el día de Navidad, que conduce al oyente a espacios más íntimos, profundos y contemplativos por los que no siempre es fácil transitar en un entorno social lleno de ruido", ha detallado.

La Universidad ha afirmado de que se trata del Concierto para trompeta en 'Mi bemol Mayor', Hob.Vile: 1 (Concerto per il Clarino) de Joseph Haydn, "una de las obras más célebres del repertorio de trompeta y un referente del clasicismo vienés", y del 'Oratorio de Navidad', de Camile Saint-Saëns, compuesto en 1858, "que refleja el interés de su autor por la música religiosa siendo un homenaje a una de las grandes fiestas del catolicismo como es la Navidad".

Para finalizar, se han interpretado melodías navideñas "como un villancico tradicional español", a partir de piezas populares de Jaén, arreglado por Pedro Jiménez Cavallé, así como dos villancicos tradicionales de origen inglés, 'What Child is this?' y 'We wish you a Merry Christmas', ambos arreglados por Adriano Secco.

Según ha detallado la entidad, la interpretación ha corrido a cargo de la soprano Raquel del Pino, la mezzoprano Begoña Gómez, la contralto Carolina Gilabert y el tenor José Darío Cano, junto al resto del Coro dirigido por el barítono Francisco Bermudo, junto al trompeta Alejandro Gómez Hurtado y resto de la Orquesta bajo la dirección de Daniel García Caro. También ha destacado que, antes del concierto, desde las 20,00 horas, se desarrolló una 'Batujada' por el Campus de Las Lagunillas, "con ritmos brasileños y cánticos navideños".