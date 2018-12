Padres de la enseñanza privada piden ver garantizada "la libertad de elección de centros" para sus hijos en Andalucía

Publicado 28/11/2018 16:49:29 CET

La Federación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Enseñanza Privada (Fapyma), que aglutina tanto a Ampas de centros concertados como privados, ha reclamado a los partidos "que tendrán que formar gobierno en Andalucía" tras las elecciones del próximo 2 de diciembre que se les "garantice la libertad de elección de centros para poder educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones filosóficas, religiosas y pedagógicas".

Así lo subraya la federación en una declaración institucional en la que reivindica "el papel fundamental" de las familias "en la educación" de sus hijos, y, por ello, lanzan una serie de reclamaciones a los partidos llamados a "formar gobierno en Andalucía".

La primera reclamación, difundida en un comunicado este miércoles, tiene que ver con esa "libertad de elección de centros" para sus hijos, un "derecho" que, para que sea "efectivo", la federación considera "absolutamente imprescindible que la Administración financie adecuadamente a centros distintos de los creados por los poderes públicos, tal y como expresamente se recoge en nuestra Constitución".

Desde esta federación de padres indican que, en Andalucía, "sólo el 20 por ciento de los centros educativos son de titularidad distinta a la pública, con lo que nuestro derecho a elegir centro está reducido y limitado", por lo que exigen "que donde haya demanda de las familias se garantice un puesto escolar gratuito".

Estos padres defienden que "la pluralidad educativa supone variedad de proyectos educativos, de modelos pedagógicos y de organización", rechazan "de plano la escuela única e impuesta por la Administración y la reducción del derecho fundamental a elegir la educación de nuestros hijos a un derecho a una plaza escolar gratuita en un centro público de la zona donde vivas".

"Esto no es lo que recoge nuestra Constitución ni lo que expone el Tribunal Constitucional en su consolidada jurisprudencia, por lo que en ningún caso se puede admitir, máxime si se justifica en un criterio de gestión como es la planificación", manifiesta la Fapyma, que argumenta que "se debe planificar garantizando al menos los derechos fundamentales", porque "en caso contrario sólo podrán elegir centros aquellos que su economía se lo permita".

Por otro lado, esta federación de padres indica que "la Administración no puede discriminar al alumnado en función de la titularidad del centro donde cursan sus estudios", y al respecto apunta que, en Andalucía, "los alumnos escolarizados en centros privados y concertados son discriminados en el acceso a numerosos proyectos y programas por la sola razón de no ser estudiantes de la red pública", pese a que "los fondos públicos no son de la Administración, sino que proceden del pago de impuestos de todos, también evidentemente de las familias que han elegido otra opción educativa".

Estos padres juzgan "necesario" un "sistema de becas adecuado para aquellas familias que más lo necesiten, así como un sistema de financiación que haga efectiva la gratuidad de la enseñanza para todas las familias andaluzas, de tal manera que todos puedan efectivamente ejercer los derechos que se reconocen en nuestra Constitución".

De igual modo, los padres que integran esta federación se muestran "enormemente" preocupados por "la restricción que se pretende en las libertades y derechos de las familias en las propuestas que se están dado a conocer en estos días en la nueva reforma de la legislación que se plantea, revelando un claro matiz ideológico".

Agregan que no alcanzan "a entender cómo puede legislarse sin tener en cuenta la preferencia de los ciudadanos y que se elimine expresamente que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos". "Esto va en contra de todos los tratados internacionales y de nuestra propia Constitución, en donde se recoge el papel fundamental de los padres en la educación de sus hijos y su derecho a elegir la misma", asevera la federación.

RECLAMAN CONSENSO EN EDUCACIÓN

Desde este colectivo subrayan que "el sector de la enseñanza privada --concertada y no concertada-- en Andalucía, es altamente valorado por las familias por su reconocida contribución a la formación y a la educación integral de nuestros jóvenes, sumando sus esfuerzos junto con la enseñanza pública para mejorar el sistema educativo y, en definitiva, el desarrollo de nuestra sociedad andaluza".

Así las cosas, el colectivo concluye abogando por "un amplio consenso político y social en educación, con la participación en igualdad de condiciones de todos los sectores implicados, que mejore la calidad del sistema y las competencias de los alumnos andaluces", y reclama "un sistema educativo que promueva la iniciativa, la autonomía y la pluralidad de centros, de proyectos educativos y de modelos pedagógicos".