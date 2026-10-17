El Palacio de Orive acoge los días 19 y 20 Córdoba Venture para impulsar proyectos innovadores

Cartel de Córdoba Venture 2026, que se celebra en el Palacio de Orive de la capital cordobesa los días 19 y 20 de octubre. - IMDEEC

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Orive de la capital cordobesa acoge los días 19 y 20 de octubre Córdoba Venture 2026, un nuevo punto de encuentro entre universidad, empresa e inversión para impulsar proyectos innovadores y conectarlos con oportunidades reales de crecimiento.

Dicho evento está organizado por la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Loyola y financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).

Desde la organización destacan que durante estas jornadas se abordarán cuestiones clave como la transferencia de conocimiento, la creación y validación de modelos de negocio, la financiación y la conexión con empresas e inversores. El programa incluye además presentaciones de proyectos, encuentros 1:1 y espacios de 'networking'.

Al respecto, subrayan que "será una buena oportunidad para conocer proyectos, generar contactos y abrir nuevas vías de colaboración en torno a la innovación y el emprendimiento en Córdoba".