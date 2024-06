Palma Feria de Artes Escénicas tendrá una 'Ventana para la danza' con espectáculos y presentaciones

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que celebra su 41ª edición del 1 al 5 de julio en Palma del Río (Córdoba), presta una atención preferencial a la danza y los creadores andaluces, a través del 'Ciclo Ventana para la Danza' --con diez espectáculos y doce presentaciones de proyectos escénicos--, una convocatoria para invitar a los principales programadores de danza del estado español, así como a algunos internacionales, con especial atención a teatro, festivales y programaciones de Portugal.

Tal y como ha indicado la organización en una nota, esta iniciativa, conjunta entre Feria de Palma, PAD (Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza), Adgae(Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas) y Fundación Autor propone un modelo de trabajo en torno a mesas de negocio y presentaciones proyectos escénicos, con el objetivo de incrementar las posibilidades de programación.

Con esta iniciativa se trabajará con las compañías escénicas para conseguir que tengan mejor información y amplíen su conocimiento del sector, sobre el modelo de negocio y aspectos relacionados con la gestión, el marketing y la venta de sus espectáculos, poniendo a los profesionales y responsables de las compañías con directores artísticos, gestores, técnicos de cultura y responsables de entidades y espacios escénicos públicos y privados.

"La calidad de los espectáculos de estas compañías y el altísimo nivel artístico choca, a veces, con ciertas dificultades para acceder, contactar y tener una comunicación fluida con los programadores, proceso que a veces impide una mayor difusión de estas creaciones entre el público final", ha señalado la organización.

En definitiva, esta 'Ventana para la Danza' incrementa las oportunidades, una mayor conocimiento y, sobre todo, un entendimiento más amplio entre algunos de los pilares fundamentales en los que se sustenta la actividad: el entendimiento más amplio entre creadores, compañías y programadores.

Los espectáculos y compañías que forman parte de la programación oficial de Feria de Palma son 'Tú y yo', de Date Danza; 'El verbo', de DDC Danza_Daniel Doña; 'MujerSilencio', de Silencio Danza; 'El primer círculo', de Gero Domínguez; 'Somos la guerra', de Luz Arcas/La Phármaco; 'El círculo’ de Truca Circus; 'Bajo el sol', de Lucía Vázquez; 'Origánika', de Paloma Hurtado & Opsis Producciones; 'Atrapados', de Nómada, y 'Tu hermosura', de Migue López.

Además, se ha previsto para el martes 2 de julio una jornada de presentación de proyectos escénicos que contempla los espectáculos 'Still? (Tientos de la ruina futura)', de Dos Proposiciones Danza; 'Tú y yo', de Date Danza; 'Pista de baile', de Helena Martos; 'Visillo', de Baldo Ruiz & Paloma Calderón/GNP; 'Streaming Copy Paradis0 o Terra Liber in No man’s land: Art in URBEX', de LaboratoriosLD, y 'La escalera', de Álvaro SilvaG.

A ellos se suman 'The Disappearing Act', de Yinka Esi Graves; 'Piel de gallina', de Luna Sánchez Arroyo & Ana Melero; 'Ave de Plata', de Sara Jiménez en Compañía; 'Picasso y la danza', de Anabel Veloso Cía; 'Imaginario Corporal. Efecto Migratorio', de Cía. La Turba, y proyectos de la compañía de Lucía Vázquez.