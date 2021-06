El Parlamento andaluz convalida el decreto que impulsa ayudas de 2.400 euros para autónomos feriantes

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, la abstención del PSOE-A y el rechazo de Adelante Andalucía y los diputados no adscritos expulsados de dicho grupo, el decreto de la Junta que incluye una medida extraordinaria para paliar la pérdida de rentas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del sector de los feriantes, una ayuda económica de carácter social de 2.400 euros en un pago único que se realizará a la cuenta bancaria que faciliten los solicitantes.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen medidas extraordinarias para paliar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector de feriantes, para el apoyo económico del servicio de Atención Infantil Temprana así como para la flexibilización de horarios comerciales de los municipios turísticos de Andalucía, y se adoptan medidas excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los órganos sociales de las sociedades cooperativas andaluzas.

En defensa del decreto, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado que esta iniciativa ha sido "consensuada" por parte del Gobierno andaluz de PP-A y Cs con el grupo parlamentario Vox.

En relación a las ayudas a los feriantes, ha detallado que esta medida, que cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros con los que se pretende beneficiar a más de 5.400 trabajadores por cuenta propia, está motivada por la difícil situación que atraviesa el sector, que permanece aún afectado por la imprevista evolución de la pandemia de Covid-19 y el ritmo al que la actividad recupere la total normalidad.

En este sentido, ha subrayado que desde la Junta se considera necesario regular y establecer unas ayudas urgentes y extraordinarias de carácter inmediato, puesto que dicho sector está integrado por personas que desarrollan una actividad caracterizada por la estacionalidad y que, por tanto, no permanecen de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos todos los meses del año, sino que su trabajo se desarrolla por temporadas.

Además, ha remarcado que, desde que finalizó la última temporada correspondiente a 2019, no han obtenido ingresos, pudiendo haber trabajado como máximo 150 días, y no han sido perceptores de prestaciones.

ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA

Por otro lado, según ha explicado el vicepresidente, el decreto establece una compensación económica de carácter excepcional a las entidades que prestan el servicio de Atención Infantil Temprana en Andalucía.

Marín ha argumentado que dicha compensación tiene como objetivo paliar los efectos económicos causados por los gastos extraordinarios provocados por la necesidad de la continuidad de la prestación del servicio y la adopción e implantación de las medidas de salud pública para la contención del Covid-19.

COOPERATIVAS

Por otra parte, el decreto convalidado este miércoles también incluye la prórroga de algunas medidas excepcionales que se aprobaron durante el estado de alarma en cuanto a las convocatorias y reuniones de los órganos sociales de las cooperativas andaluzas.

En concreto, se amplía hasta final de este año 2021 la posibilidad de celebrar la Asamblea General para aprobar las cuentas anuales y los demás documentos exigibles por la normativa correspondientes a los ejercicios contables 2019 y 2020 y los ejercicios contables no coincidentes con el año natural 2018/2019 y 2019/2020, así como demorar el depósito de esta documentación en el Registro de Cooperativas Andaluzas hasta el 31 de diciembre de 2022.

En otro orden de cosas, el decreto convalidado también permite que los establecimientos comerciales minoristas de los municipios declarados turísticos en Andalucía podrán abrir todos los domingos y festivos durante el periodo estival de este año 2021, que comprende los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

PSOE-A CRITICA QUE LA JUNTA LLEGA "TARDE Y MAL"

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Javier Fernández ha acusado al Gobierno andaluz de no haberse puesto "en la piel" del colectivo de los feriantes, a quienes "no ha escuchado" y por los que no ha hecho "nada" hasta ahora durante la pandemia, de forma que ha llegado "tarde y mal" con un decreto de ayudas que "olvida a muchos de los que también viven de ferias y verbenas" en Andalucía, según ha criticado. Además, ha considerado que el decreto "vuelve a ser un revoltijo de medidas que modifica sustancialmente" otras.

En cambio, el diputado del PP-A Ramón Herrera ha repasado la batería de decretos aprobados por la Junta durante la pandemia para "ayudar a paliar los efectos de la crisis" del coronavirus entre diversos sectores y "a los andaluces que peor lo han pasado y lo están pasando", según ha remarcado antes de subrayar que este nuevo decreto va en la misma "línea" que los anteriores. En ese sentido, ha destacado que las ayudas destinadas a los feriantes "no solventan el problema" que atraviesan, pero es "una ayuda necesaria que va a beneficiar a casi 5.400 trabajadores".

La parlamentaria de Cs Ángela Rodríguez también ha defendido la nueva línea de ayudas "sociales" orientadas a los feriantes, aun reconociendo que son "insuficientes" y que todavía "queda mucho trabajo por hacer", así como la medida de la apertura de comercios en municipios turísticos en domingos y días festivos, subrayando que responde a una petición del propio sector antes de concluir defendiendo que el actual Gobierno de la Junta va "de la mano de los andaluces".

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha afirmado en cambio que "nos encontramos con otro decreto que es un ejemplo más del uso torticero" de los mismos por la Junta, ya que, de sus 33 páginas, 20 son de exposición de motivos, según ha criticado subrayando que "el eje central de la política de este Gobierno es la publicidad, la propaganda y la agitación permanente". Además, ha apuntado que los 13 millones destinados a feriantes son "insuficientes", antes de cargar contra la medida de la apertura de comercios en festivos en municipios turísticos, que ha llevado definitivamente a su grupo a votar en contra de este decreto, según ha concluido.

Finalmente, el diputado de Vox Rafael Segovia ha reivindicado el trabajo de los feriantes en general y de los autónomos en particular para justificar las ayudas a este colectivo, si bien ha apuntado que las que contempla el decreto no son aún suficientes, por lo que las "tendremos que completar con otras que garanticen la continuidad de esta actividad". Además, ha aplaudido la apertura de comercios en domingos y festivos en municipios turísticos como iniciativa para "incentivar la oferta turística de Andalucía".