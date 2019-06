El Parlamento andaluz desbloquea por unanimidad la renovación de la RTVA y del Consejo Audiovisual

Publicado 26/06/2019 16:48:26 CET

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha desbloqueado este miércoles por unanimidad la renovación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) con la aprobación por lectura única de la proposición de Ley relativa a la modificación de las leyes que regulan dichos entes, presentada por los grupos parlamentarios de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox.

Será en la sesión plenaria de la semana próxima cuando se elegirá a la persona titular de la Dirección General de la RTVA y a los miembros de su Consejo de Administración, y también a los nuevos componentes del CAA, todo en virtud del acuerdo que han alcanzado los cinco grupos parlamentarios para actualizar estos órganos de extracción parlamentaria cuyos mandatos llevaban años caducados.

Una vez aprobada este miércoles la proposición de ley, se procederá a su publicación de la manera más inmediata posible en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Los grupos tendrán hasta las 13,00 horas del próximo lunes para presentar sus propuestas de miembros en los órganos de dirección de ambos entes. Todos ellos tendrán que comparecer ante la comisión de nombramientos del Parlamento antes de que la propuesta sea elevada ante el Pleno de la Cámara.

Para la Dirección General de la RTVA, el nombre propuesto en el acuerdo es el del periodista Juande Mellado, director general de Comunicación Social de la Junta, mientras que el periodista Rafael Porras será el presidente del Consejo de Administración. Para presidir el CAA, el Gobierno andaluz ha propuesto a Antonio Checa, periodista, exdecano de la Facultad de Comunicación de Sevilla e investigador en comunicación, quien sustituirá a Emelina Fernández en el cargo.

Si bien, aún no han trascendido las propuestas de los distintos grupos para los consejos de administración de dichos entes. En ambos órganos se reducirá el número de miembros de modo que los representantes del Consejo de Administración de la RTVA disminuirán de los quince actuales a nueve, y en el CAA pasan de once a nueve también.

Según lo recogido en la exposición de motivos de la citada proposición de Ley, el objetivo de la modificación es modernizar el marco jurídico de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA para adaptarla a la nueva realidad política, social y cultural de Andalucía y al pluralismo político reflejado en la Cámara autonómica, a la que corresponde su seguimiento y control.

Se regulará, además, la renovación y el mandato de sus órganos con el fin de reforzar el respeto, la defensa y el fomento de los principios y valores consagrados en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía andaluz, con especial referencia al artículo 69 y al Título VII, dedicado a los medios de comunicación social, como garantía de los principios democráticos y del papel estratégico para Andalucía que poseen aquéllos.

Tanto en la nueva composición del Consejo de Administración como en la del Consejo Asesor se observará la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Como novedad, el primero de ellos contará con la presencia de un representante permanente de los trabajadores, potenciándose así la participación institucional de éstos en el ámbito del sector público andaluz y el acceso a la información sobre los aspectos generales y laborales que les afecten.

Con dicha inclusión se fortalecerá, asimismo, la independencia y la neutralidad de los profesionales de la información de los medios de comunicación de la RTVA.

Los quince miembros del consejo de administración de la RTVA están en situación de interinidad desde que el órgano concluyera su mandato en mayo de 2014, dado que no se procedió a su renovación tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015, en las que Podemos y Cs obtuvieron por primera vez representación parlamentaria, misma situación de Vox desde las autonómicas de diciembre del 2018.

Ahora deben sentarse en el mismo de manera representativa en virtud de los resultados del 2D, además del PSOE-A y PP-A; Cs, Adelante Andalucía (IULV-CA ya lo estaba) y Vox.

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

Por lo que respecta a la Ley de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, como autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios, su modificación obedece a una actualización normativa debida a la composición y representatividad de la voluntad democrática reflejada en la Cámara andaluza.

La nueva regulación contempla en este caso de nuevo la reducción de los miembros de dicho consejo, de once a nueve, lo que implicará un ahorro en el coste de altos cargos, pero garantizándose la presencia de la pluralidad política del Parlamento autonómico.

El mandato del CAA, que tiene una duración de cinco años, lleva dos caducados, por lo que tampoco cuenta entre sus miembros con ninguno de la cuota que correspondería a Podemos y a Cs tras los comicios autonómicos del 2015, ni tampoco de Vox.

PSOE-A: "NO SOMOS LO MISMO QUE PP-A"

En nombre del PSOE-A, su diputado José Fiscal ha considerado "una buena noticia" que se hayan renovado órganos tan importantes en Andalucía, "que no podían permanecer por más tiempo sin una renovación necesaria". No obstante, ha advertido de que la renovación "solo ha sido posible estando el PSOE en la oposición porque cuando estábamos estado en el Gobierno, la oposición del PP lo impidió por motivos partidistas". "No somos lo mismo y se ha visto a la primera de cambio con un esfuerzo de responsabilidad que antes no se dio", ha agregado.

Por parte del PP-A, su portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, se ha mostrado orgulloso del acuerdo que hoy se concreta y que se ha logrado gracias a que todos los partidos han "cedido". "Esto es lo que la sociedad del siglo XXI espera de nosotros", ha afirmado el portavoz 'popular', quien ha agradecido que se haya puesto "el interés general por encima de cualquier interés particular" para lograr una reforma que parte de la austeridad como principio, sin reducir los recursos para la mejora del ente público.

Francisco Carrillo, de Cs, ha afirmado que poner de acuerdo a todos los grupos "es un mandato que deberíamos grabarnos a fuego cada día, a eso venimos y deberíamos hacerlo más a menudo", al tiempo que ha defendido una RTVA "que no esté politizada por un Consejo de Administración que llevaba años cumplido". "No podemos permitirnos más interinidad de cargos por desidia política", ha sostenido para apuntar que la cadena pública "tiene que ser reflejo de la voluntad de los andaluces expresada en las urnas".

Por Adelante, Nacho Molina ha explicado que el acuerdo busca "resolver asignaturas pendiente" y que la confluencia se suma por su "compromiso claro en defensa de la RTVA, que atraviesa un momento complicado y necesita nuestro impulso". Además, ha señalado que están "especialmente satisfechos" con la incorporación de un representante de los trabajadores al Consejo de Administración, así como que en adelante "se evitará la anomalía que ha ocurrido con más de un lustro sin renovar estos órganos".

Por último, en nombre de Vox, Francisco José Ocaña ha defendido que espera que en adelante "se garantice el pluralismo político" de la cadena pública de modo que "ningún gobierno pueda usar la RTVA con fines y objetivos políticos propios". Y así, "mirar el futuro con optimismo con una RTVA que nos represente y en la que todos estemos cómodos", con un nuevo Consejo de Administración en el que "la independencia informativa sea la principal norma".