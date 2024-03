Parlamento andaluz: Moreno y otros ocho diputados que no perciben un sueldo de la Cámara autonómica

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

De los 109 diputados que integran el Parlamento de Andalucía, nueve de ellos no cobran de la Cámara autonómica. Son los casos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de cuatro consejeras (Patricia del Pozo; Catalina García; Carmen Crespo; y Loles López), además de otros cuatro parlamentarios.

Por tanto, casi una décima parte de la Asamblea Legislativa autonómica no percibe una retribución a cuenta de ésta. El Presupuesto del Parlamento para este ejercicio es de 48,27 millones, de los cuales 23,27 son para gastos de personal, mientras que la retribución de los parlamentarios asciende a 5,98 millones.

Además de los cinco componentes del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que por esa razón renuncian a la nómina que debieran recibir como parlamentarios, los otros cuatro diputados que comparten esta circunstancia son el secretario general del PSOE de Andalucía y presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas; el presidente del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Javier Cortés; el también diputado de Vox Rafael Segovia; y la parlamentaria popular Francisca María Rosa Crespo, según la información recabada por Europa Press en fuentes parlamentarias.

En todos estos casos el apartado de Transparencia del Parlamento de Andalucía, que acaba de publicar las nóminas del mes de enero percibidas por los diputados, señala sobre cada uno de ellos que retribuciones básicas "no percibe"; complementarias por cargo, "no percibe"; trienios, "no percibe"; sexenios, "no percibe"; y quinquenios, "no percibe".

En el caso de Moreno, y de sus consejeras que son diputadas, se da la circunstancia de que en este 2024 empezará a cobrar más sueldo de lo que venía haciendo hasta ahora una vez que el Decreto-ley 11/2023, aprobado el 27 de diciembre por el Consejo de Gobierno, estableció que las retribuciones del presidente de la Junta serían un 5% inferior a la establecida por el Parlamento para los portavoces de los grupos parlamentarios, un 4,5% menor en el caso de los consejeros.

La nómina bruta anual del presidente de la Junta será de 87.333 euros, un 18,8% más sobre los 73.459 euros que tenía tras añadirle la subida del 2,5% previsto para los funcionarios.

En la Declaración del IRPF de 2022 publicada por el Parlamento de Andalucía, Moreno declaró 69.243,84 euros por retribuciones dinerarias, así como 1.100 euros de retribuciones en especie, para hacer un total de 70.343,84 euros brutos.

ESPADAS, SUELDO DE SENADOR

En cuanto a las circunstancias de los otros diputados que no tienen un sueldo del Parlamento, en el caso de Espadas lo es por su condición de senador en representación de la Comunidad Autónoma.

Su declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2022 señala unos ingresos brutos de 59.261,90 euros, de los cuales 1.328,43 son catalogados como retribución en especie.

JAVIER CORTÉS, SUELDO DE VOX Y ALQUILERES

En el caso de Javier Cortés, presidente del Grupo Vox en Andalucía, en su Declaración de Bienes e Intereses señala "no percibir retribuciones fijas ni periódicas del Parlamento de Andalucía" por cuanto apunta, entre sus actividades privadas, que "tiene un cargo retribuido dentro del partido Vox en Andalucía", así como que recibe 15.400 euros al año en concepto de alquileres.

En su declaración de la renta de 2022 apunta unos ingresos brutos de 65.150,91 euros, con 726,40 euros en especie.

SEGOVIA, SUELDO DE MÉDICO

El diputado de Vox Rafael Segovia indica en su Declaración de Bienes e Intereses que "opta por no percibir retribuciones fija y periódicas del Parlamento de Andalucía", por cuanto en su caso declara el ejercicio de una profesión liberal, de la que especifica que es médico, y su retribución anual bruta asciende a 65.584,08 euros.

ROSA CRESPO, DIRECTORA DE CLÍNICA VETERINARIA

En el caso de la parlamentaria del Grupo Popular Francisca María Rosa Crespo se indica en su Declaración de Bienes e Intereses que "no percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía" por el hecho de que es directora de una clínica veterinaria.

En este mismo documento pone de manifiesto su condición de concejal del Ayuntamiento de Gibraleón, del que percibe 50 euros por asistencia a reuniones de órganos de esta Corporación. En su declaración de la renta de 2022 apunta unos ingresos brutos de 22.043,14 euros, de los que 234,09 son en especie.

COMPARATIVA ENTRE LOS PORTAVOCES

Una comparativa de los sueldos de los portavoces parlamentarios, que fue el referente utilizado por la Junta de Andalucía para la revisión del sueldo de Moreno y de todos los altos cargos, revela, según la información publicada por el Parlamento de Andalucía, que el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha percibido en enero de este año 3.473,09 euros netos, mientras que la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha cobrado 3.274,81 netos.

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha ingresado en enero 3.270,08 euros netos, mientras que la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha percibido un neto de 3.253,04 euros, y el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha cobrado un neto de 3.233,28 euros.