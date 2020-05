El Parlamento andaluz retoma esta semana los Plenos con un orden del día habitual, aunque con presencia reducida

Se prevé instalar mamparas para celebrar comisiones con 18 miembros, reuniones con colectivos de hasta 30 personas y ruedas de prensa presenciales

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de esta próxima semana volverá a ser de dos jornadas, miércoles y jueves 3 y 4 de junio, con un orden del día habitual, aunque con todavía con una presencia reducida por parte de los diputados, con 44 --12, del PSOE-A; 10 PP-A; 9 de Ciudadanos; 7 de Adelante Andalucía; 5 de Vox y la diputada no adscrita--, tras el acuerdo alcanzado por los grupos y la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.

El Pleno comenzará el miércoles 3 de junio, a las 16,00 horas, con los debates y votaciones de dos decretos-leyes. El primero, el 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad de las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus.

El segundo debate versará sobre el decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus.

Acto seguido, dentro del ámbito legislativo, se celebrará el debate final de la Proposición de Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables presentada por el Grupo Adelante Andalucía.

Tras esto, tendrán lugar dos comparecencias. La primera será del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que informará ante el Pleno de la Cámara sobre las medidas adoptadas ante la situación actual ocasionadas por el coronavirus. En segundo lugar, comparecerá la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, para hacer balance de la situación del sector agrario y ganadero como consecuencia de la pandemia.

La sesión se reanudará el jueves 4, a las 9,00 horas, con una comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, para valorar los paros y huelga convocados por la plantilla de trabajadores de la Radio Televisión Andaluza (RTVA).

A continuación se debatirán una moción del Grupo Adelante Andalucía relativa a servicios sociales y dos interpelaciones, una del Grupo Vox relativa a Radio y Televisión Pública en Andalucía y otra del Grupo Socialista relativa a criterios de la política de profesionales de la sanidad, en la Consejería de Salud y Familias.

Finalizados estos puntos, comenzarán las preguntas orales, entre las que, a las 12,00 horas, se sustanciarán las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Por último, el Pleno debatirá cuatro proposiciones no de ley: una relativa a celebración del Día del Orgullo Lgtbi en los centros educativos andaluces, a petición de Adelante Andalucía; una relativa a reforzar el sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables de Andalucía, a petición del PSOE-A; una por la defensa de la dignidad de los andaluces y unas relaciones financieras justas y en igualdad con el resto del territorio, a petición del PP-A, y una última relativa a solicitar al Gobierno de España el compromiso de no intervenir los ahorros de los ayuntamientos y permitir su aplicación para la recuperación económica y social, solicitada por Ciudadanos (Cs).

En cuanto a las votaciones, mientras persistan la medida de confinamiento y la necesidad de guardar distancia de seguridad entre las personas, consecuencia de la situación de pandemia motivada por el Covid-19, la adopción de acuerdos se realizará mediante el voto delegado en otro diputado y con el voto de los presentes de acuerdo con el número máximo de representación por grupo.

MAMPARAS EN COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA PRESENCIALES

Por otra parte, el Parlamento retoma también la actividad de las comisiones legislativas y RTVA con su contenido habitual, aunque se continúa con presencia reducida de miembros --esto es, presidencia, vicepresidencia, secretaría y dos diputados por grupo parlamentario). El contenido de las comisiones volverá a ser el habitual: comparecencias, preguntas orales y proposiciones no de ley.

En el caso de que, a través de recursos, como mamparas, se pueda asegurar la distancia social, las comisiones volverán a estar compuestas de 18 miembros.

Se establece también la delegación del voto en el portavoz de la Comisión, si bien dicha circunstancia debe ser objeto de reforma del Reglamento de la Cámara.

Se inicia también la posibilidad de convocatoria de comisiones no legislativas, cuando proceda. Las comisiones permanentes no legislativas sobre la Discapacidad, la de Asuntos Europeos y sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía no serán convocadas hasta septiembre.

Además, los grupos parlamentarios podrán utilizar las distintas dependencias de la Cámara para reuniones con colectivos siempre que estos encuentros no superen el número de 30 personas. Igualmente, podrá retomarse la celebración de actos siempre y cuando no supere el citado número de personas asistentes.

Por último, la Mesa del Parlamento también acordó que se podrán llevar a cabo ruedas de prensa en la sala habilitada a tal efecto en la Cámara, con presencia de medios de forma presencial con todas las medidas de seguridad correspondientes.