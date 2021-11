El Parlamento pide a Junta financiación suficiente para entidades contra la violencia machista con abstención de PP y Cs

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y los diputados no adscritos procedentes de Adelante, la abstención de PP-A y Ciudadanos (Cs), y el voto en contra de Vox, instar al Gobierno de la Junta a "recuperar e incrementar la financiación de las asociaciones de mujeres, y otras entidades, que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres, con la dotación presupuestaria suficiente para que éstas puedan contar con los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos".

Así lo ha acordado el Pleno en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A que se ha debatido coincidiendo con la jornada en la que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia contra las mujeres, y que ha salido parcialmente aprobada con los apoyos de Unidas Podemos --del que los socialistas han aceptado enmiendas-- en todos sus puntos, mientras que PP y Cs se han abstenido o votado en contra en algunos.

Con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox, que se ha opuesto, el Parlamento ha ratificado "su compromiso inequívoco con los derechos de las mujeres, con la erradicación de cualquier tipo de violencia machista, combatiendo de forma expresa cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación".

Igualmente, el Parlamento ha acordado, con la abstención de PP y Cs y el rechazo de Vox, instar a la Junta a "recuperar e incrementar la financiación de las asociaciones de mujeres, y otras entidades, que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres, con la dotación presupuestaria suficiente para que éstas puedan contar con los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos; todo ello sin eliminar ni recortar las partidas presupuestarias destinadas a las actividades y programas de lucha contra la violencia de género".

"Ejecutar y evaluar la totalidad del presupuesto destinado a combatir la violencia de género, especialmente el aportado como consecuencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", así como "los créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Plan 'España te protege', sin que dichos incrementos de créditos supongan detrimento alguno de las partidas previstas con fondos propios de la comunidad autónoma, como viene ocurriendo en la actualidad", es otra de las reclamaciones que el Parlamento ha dirigido a la Junta mediante esta iniciativa.

CONTRA UNA "TRAGEDIA COTIDIANA"

En defensa de la PNL, la parlamentaria del PSOE-A Carmen Dolores Velasco ha advertido de que "no podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de la violencia machista", y ha criticado que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "ha ido reduciendo sus aportaciones para la lucha contra la violencia de género", y "tampoco se está realizando un uso transparente y eficaz de los fondos en esta materia".

Ha reivindicado que "ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad", y ha considerado que "los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes específicas e integrales para adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia".

La parlamentaria socialista también ha advertido contra el "negacionismo de la violencia de género que, animado desde la extrema derecha, se aúna con el antifeminismo, y pretende la ruptura de consensos sociales y políticos y busca el retroceso en los derechos de las mujeres".

Finalmente, ha reafirmado el "compromiso" del Grupo Parlamentario Socialista "con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres". "Solo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por ser mujeres puede ser considerada completamente libre, solo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena", ha zanjado.

CRUCE DE REPROCHES ENTRE LOS GRUPOS

El debate de esta iniciativa ha estado marcado por continuas interrupciones como consecuencia de los comentarios que suscitaban entre los parlamentarios algunas de las intervenciones de los portavoces de los grupos que han subido a la tribuna, lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, a rogar en varias ocasiones a los diputados que guardaran silencio.

La parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha llamado a tener "presentes a las víctimas de la violencia de género", y a seguir "consensuando y aprobando medidas" para intentar combatir esta "lacra". En esa línea, ha afirmado que desde el Grupo Popular "tenemos muy claro que el único camino que puede dar frutos es el que podamos dar juntos toda la sociedad y los grupos que estamos en esta Cámara". Por eso, ha abogado por "quedarnos con lo que nos une" y por "ampliar el consenso" en torno a esta materia.

La diputada de Cs Concepción González ha comenzado su intervención culpando a PSOE-A, Unidas Podemos y Vox de que se haya dado "un paso atrás de 50 millones de euros en la lucha contra la violencia de género" en Andalucía con su 'no' al proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022, y de dar "una lección de lo que no se debe hacer". Además, ha criticado la idea de que "todo lo que no venga de la izquierda no sirve" contra la violencia de género, y ha acusado el PSOE-A de lanzar "mentiras" acusando de "recortes" al Gobierno andaluz de PP-Cs en esta materia.

Por parte de Unidas Podemos por Andalucía, su portavoz adjunta, Ana Naranjo, ha afirmado que "no le vamos a regalar el día a la ultraderecha", y ha felicitado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que en esta jornada se haya renovado el pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha descrito "imprescindible para erradicar las violencias machistas y garantizar la financiación suficiente", así como ha subrayado que ha contado con el apoyo de 25 fuerzas políticas, "todas menos Vox", y ha afirmado que "la violencia necesita la unanimidad de todos los demócratas, firmes frente al machismo".

Naranjo ha asegurado que "quiero dar la alerta: un 40% de los adolescentes dicen, identifican, con un invento ideológico" la lucha contra la violencia de género, y ha recordado que "cada cuatro horas una mujer es violada y sólo el 8% llega a denunciar".

Por último, el presidente del grupo parlamentario Vox, Macario Valpuesta, ha proclamado que su partido "rechaza y condena rotundamente todas las manifestaciones de violencia injusta cometidas contra cualquier ser humano", y ha llamado la atención acerca de que esta iniciativa venga que "un partido que es socio de una organización, el conglomerado 'bilduetarra', culpable del asesinato alevoso de 60 mujeres españolas", y que "ve con gran satisfacción que cada año sean exterminadas 50.000 niñas que son abortadas en el seno de sus madres".

"Para Vox, todas las víctimas importan", ha aseverado Valpuesta, cuya intervención se ha visto interrumpida en varias ocasiones por los comentarios de los parlamentarios, y que ha criticado la "extraordinaria mala fe" de esta PNL que "pretende imponer un diagnóstico disparatado y absurdo de los conflictos familiares". Finalmente, ha concluido culpando a los socialistas del "repunte de la violencia contra la mujer por su empeño en traer a nuestro país a personas procedentes de culturas misóginas", y por su "obsesión por la reinserción de criminales sin arrepentir".

La diputada socialista Carmen Dolores Velasco ha respondido a estas consideraciones señalando que en Vox "no tienen ninguna responsabilidad con las mujeres víctimas de violencia de género", y tachando de "vergüenza" sus palabras.