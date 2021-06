El Parlamento andaluz rechaza el indulto a condenados por el procés con el voto en contra de PSOE y Adelante

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos con la que reclama a la Cámara autonómica que exprese "su rechazo a la concesión de indultos, por parte del Gobierno de la Nación, a los políticos y cargos del denominado 'procés'".

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP, Cs y Vox, que han sumado los 58 síes que ha cosechado, mientras que ha recibido los votos contrarios de PSOE y de Adelante Andalucía. El debate ha contado con la ausencia de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que no ha asistido al Parlamento durante toda la jornada al participar en actos de campaña de las primarias socialistas en la provincia de Almería.

La iniciativa de Cs defiende que la convocatoria de un referéndum para consultar a la población catalana sobre la independencia "han atentado contra la Constitución Española y el Estado de Derecho que configura, la ley, la unidad territorial de España", a lo que suman otras lesiones jurídicas "contra bienes jurídicos tales como la convivencia social, las libertades individuales y los derechos constitucionales".

En la exposición de motivos de la iniciativa, Ciudadanos argumenta que "en un primer momento, la reacción a esta sentencia condenatoria por parte del Gobierno de la Nación fue la esperable en un Estado de Derecho", por lo que destaca que "el presidente del Gobierno en funciones, por aquel entonces, pidió "respeto" para esta resolución judicial y destacó la labor "independiente del Tribunal Supremo y su autonomía, transparencia, garantías y profesionalidad", así como reclamó "el cumplimiento íntegro del contenido" y expresó su reconocimiento hacia el proceder del Poder Judicial además de anunciar que "no procede en absoluto hablar de indultos".

Este partido argumenta que "Ciudadanos vivió este suceso en Cataluña en primera persona, asistiendo a un verdadero intento de golpe de Estado", por lo que alega, que, con estos antecedentes "nos oponemos frontalmente a la concesión de estos indultos", y considera que el uso del indulto "suponen una manipulación de la Justicia, que queda denigrada ante tal manipulación a los jueces y sus resoluciones".

Este partido alega que esta figura jurídica, conocida como una medida de gracia, "no es, pues, una medida para alcanzar fines políticos ni alterar el sentido de una resolución judicial", circunstancia a la que suma el agravante de que "no existe por parte de los condenados ningún tipo de arrepentimiento o rechazo del hecho delictivo cometido".

El portavoz adjunto de Cs, Fran Carrillo, ha sostenido que "el sanchismo es el nuevo despotismo iletrado", mientras que ha afirmado que "el indulto a los golpistas es indulto golpista", así como que señalado que "Junqueras no es un golpista arrependido ni Otegui un hombre de paz".

Carrillo ha pedido a la corriente susanista del PSOE que votara a favor de la PNL, convencido que de esta forma "ganarían las primarias". "Háganme caso", ha apostillado.

PSOE: USAN EL PARLAMENTO PARA SUS INTERESES

La diputada del PSOE-A Araceli Maese ha manifestado que las iniciativas de PP-A y Cs en contra de los indultos son un "claro ejemplo de la utilización política" de un asunto de Estado, para los intereses de ambos partidos. Ha preguntado si acaso esas dos formaciones son las que ahora se dedican a repartir "los carnets de constitucionalistas" en este país, cuando "la derecha fue la que votó no a la Constitución".

"Usan al Parlamento para sus intereses y pretenden incendiar los ánimos de la sociedad, pero (Juanma) Moreno no va a ir a Colón, o es por cobardía o porque en el fondo saben que el camino del Gobierno es el correcto", según ha dicho Maese, quien ha pedido a PP-A y Cs que sean "constructivos y colaboren con el Gobierno para pasar página de esta triste historia que a todos nos sobrecogió hace cuatro años y que no queremos volver a repetir", en referencia al referéndum de independencia en Cataluña.

El parlamentario del PP-A Adolfo Molina ha considerado "necesario mostrar el respaldo a nuestro sistema de convivencia en sus más básicos principios" ante los "ataques" al mismo, y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución", y "decía que el acatamiento de la sentencia" contra los procesados en esta causa "implicaba su cumplimiento", pero "ahora ya ven", según ha lamentado antes de advertir de que "se equivoca y se engaña quien piense que los indultos van a resolver algo", porque "no ha cambiado nada".

La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reprochado a Cs y PP que hayan presentado dos iniciativas por separado, mientras que ha considerado que "la derecha española cambia de escrúpulos y principios cuando se trata de mantenerse en el poder", antes de que haya recordado que el presidente del Gobierno, José María Aznar, se refirió a ETA dándole la calificación jurídica de Movimiento de Liberación Nacional.

Nieto ha defendido que "los indultos son tan constitucionales y legales que se anclan en Ley de Indultos", por lo que ha concluido que "no es problema jurídico, ni constitucional, es político".

El diputado de Vox, Alejandro Hernández, ha sostenido que "los indultos no son más que una muestra de la carencia de principios de este Gobierno socialcomunista", argumento al que ha añadido que la iniciativa "no se sostiene ni jurídicamente ni moralmente", antes de explicar el voto afirmativo de su partido a la PNL de Cs "con independencia de que nos acepten enmiendas, aunque pudieran no merecerlo", diferencia que ha aparcado "en favor del interés general de España".