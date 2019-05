El Parlamento rechaza que Junta complemente la subida vinculada al SMI en las iniciativas que financia

Publicado 30/05/2019 18:55:34 CET

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, una proposición no de ley del PSOE-A, que ha sido apoyada por Adelante Andalucía, en la que se instaba al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) a que complementara todos los incrementos que han supuesto la subida del SMI y han incidido en las ayudas públicas financiadas y cofinanciadas por la Junta, de manera que sea ésta quien complemente la subida vinculada a ese salario y no ninguna entidad ni pública ni privada.

En la iniciativa se pedía al Gobierno autonómico que incrementara con el crédito necesario la Iniciativa de Cooperación Local, los llamados planes de empleo que se regularon por la Orden de 20 de julio de 2018, para que ninguno de los 778 ayuntamientos participantes tengan ni que cofinanciar ni rechazar ninguna contratación de las previstas en sus solicitudes por la subida del SMI.

También se le instaba a que adoptara las medidas necesarias para garantizar que los conciertos y concursos públicos de los sistemas educativo, sanitario y social cuenten con una financiación suficiente, a fin de complementar y amortizar la subida del SMI que tenga en los contratos a que pudiera afectar, manteniendo la estabilidad en el empleo.

Otra demanda a la Junta era que garantizara la sostenibilidad y viabilidad económica de las Unidades de Atención Temprana y de los monitores escolares, a través de la actualización de los vigentes concursos públicos, cubriendo los costes de los servicios y compensando la subida del SMI y la variación del IPC en los años 2020 y 2021.

Asimismo, se pedía al Gobierno andaluz que garantizara la sostenibilidad y viabilidad económica de las plazas de residencias y centros de día para personas mayores en situación de dependencia y de plazas de residencias, centros de día y terapia ocupacional para personas con discapacidad con precios-plaza que cubran los costes de los servicios, mediante el incremento del 4,5 por ciento para compensar la subida del SMI y la variación del IPC, en los años 2020 y 2021.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz ha explicado que, por desgracia, pese a la noticia positiva que es la subida del SMI, está habiendo ayudas que se han visto afectadas por este incremento y el actual Gobierno andaluz "no ha querido o sabido articular ninguna medida complementaria para evitar la pérdida de empleos".

Se ha referido a la pérdida de contrataciones de las Iniciativas de Cooperación Municipal, los llamados planes de empleo, donde el actual Gobierno autonómico no ha incrementado directamente lo que ha supuesto la subida del SMI o lo que puede ocurrir con las ayudas a centros especiales de empleo.

Para posicionar al PP-A, el parlamentario Eric Domínguez ha censurado la subida "de forma unilateral" adoptada por el PSOE en la pasada legislatura, "con el susurro del de casoplón", en alusión a Pablo Iglesias, a la par que ha avisado de que "cerrar un acuerdo con quien cobra y no con quien paga, vamos mal".

De este modo, ha achacado a la subida del SMI "que el incremento del empleo en el primer trimestre se haya ralentizado", así como ha apuntado que en el PP-A están de acuerdo "con el contenido pero no con el continente" de la iniciativa, cuando defiende también reclamar al Gobierno central compensaciones por el impacto económico que supone al referida subida.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Mónica Moreno ha indicado que es más que necesario elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero debe hacerse en función de la productividad y no a través de un decreto ley con "afán electoralista y con propaganda populista". Ha indicado que el PSOE-A sólo persigue ponerse una "medalla" con su iniciativa y ha apuntado que los socialistas no están pidiendo lo mismo en todas la comunidades: "Ahora que están en la oposición exigen las reformas que no fueron capaces de poner en marcha desde la Gobierno", ha indicado Moreno.

El parlamentario de Adelante Andalucía Nacho Molina ha expresado el apoyo a la iniciativa socialista, porque es "razonable" y con ella se pretende que se sostengan adecuadamente los conciertos que dan servicios básicos a la comunidad y a las personas que los necesitan. Ha denunciado que las dos causas fundamentales del empobrecimiento de los trabajadores en este país fueron las reformas laborales de los gobiernos de PSOE y PP.

El diputado de Vox José Francisco Ocaña ha criticado el "electoralismo" de la medida del Ejecutivo de Sánchez de subida del SMI. Ha indicado que la iniciativa socialista no persigue ayudar a los andaluces, sino que trata de que la factura de la "dañina" medida del Gobierno central la pague la Junta. Ha indicado que a Vox sí le importan los efectos "negativos" que está teniendo la subida de SMI.