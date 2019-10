El Parlamento rechaza Ley del PSOE-A sobre medidas para prevenir el juego patológico

Publicado 09/10/2019 18:06:33 CET

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos de PP-A, Ciudadanos y Vox, la toma en consideración de una proposición de Ley planteada por el PSOE-A, cuya tramitación sí ha sido apoyada por Adelante Andalucía, en la que se proponía la modificación de la normativa andaluza sobre el juego y las apuestas y de la Ley que regula la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), a fin de prevenir el juego patológico que está afectando a muchos jóvenes en la comunidad.

El PSOE-A considera urgente hacer una modificación normativa que aborde la proliferación de los centros autorizados y que regule la publicidad de estas actividades para que "proporcione respuestas a la preocupación creciente por el impacto del juego sobre la sociedad en su conjunto, y sobre la juventud en particular", según ha manifestado la diputada del PSOE-A Soledad Pérez en defensa de la iniciativa.

En concreto, proponía a través de su proposición de ley que se incluyera en la Ley del juego y apuestas de Andalucía, en el artículo uno, un apartado dedicado al juego patológico que comprenda que la Junta tenga que promover la sensibilización, información y difusión a través de campañas que adviertan del potencial adictivo de los juegos de azar, y garantizar la asistencia y el apoyo psicológico y social de los afectados, además de colaborar y financiar a las asociaciones de personas afectadas y facilitar la formación específica del voluntariado.

En virtud de la modificación planteada por el PSOE-A, la Junta debería promover el tratamiento integral de la ludopatía dentro de la Red pública de adicciones, formando a profesionales y facilitando asesoramiento jurídico a los usuarios; y poner en marcha una estrategia para la prevención de la ludopatía, incorporando medidas de prevención y atención al juego patológico, con campañas escolares y un plan de inspección en adicciones.

Planteaba, además, que las universidades andaluzas y los clubs deportivos profesionales faciliten medidas para la inclusión de programas formativos de prevención de las adicciones en el desarrollo de sus actividades, sobre todo, en las que estén directamente relacionados con las áreas de salud, educación y servicios sociales.

La proposición del Ley contemplaba el incremento del control de acceso a los menores a las casas de apuestas, de modo que, entre otros aspectos, se prohibirá el juego y la entrada de menores acompañados por un adulto, aunque sea su tutor. Esta medida se extiende a personas con discapacidad o a aquellas personas que tiene mermadas su voluntad por una cuestión de alcohol o drogas.

Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que si de algo hay regulación es sobre el juego, por razones económicas, sociales y de orden público, pero el juego siempre ha ido por delante de la ley, en términos de marketing, publicitario o de patrocinios. Ha indicado que lo que plantea el PSOE-A en su iniciativa en relación con la ludopatía y los espacios físicos de juego está "más que regulado".

El diputado de Ciudadanos Ramón Samper ha indicado que no se entiende por qué el PSOE-A no planteó esta norma cuando estaba en el Gobierno andaluz y parece que ahora "le han entrado las prisas por recuperar el tiempo y la iniciativa perdida". Ha aludido a las limitaciones que tiene Andalucía a la hora de hacer frente a las apuestas y juegos de azar on line, por cuanto las competencias son del Estado. Ha manifestado que se requiere de un cambio normativo, pero que tiene que ser unificado en el conjunto de España y se tienen que revisar las normativas autonómicas en materia de juegos, porque ahora las leyes son dispares.

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha apoyado modificaciones de las normativas andaluza y estatal para que haya una ofensiva por parte de los poderes públicos contra las cifras tan preocupantes sobre adicción al juego en España, que se está cebando especialmente con los jóvenes de los barrios obreros. "Ya vamos tarde y el problema tiene unas dimensiones tremendas", ha advertido.

La diputada de Vox María José Piñero ha considerado que la proposición de ley del PSOE-A es "oportunista" y evidencia cierto "discurso sentimentalista". Ha indicado que el juego patológico es una adicción, que supone en España el 5 por ciento de todas las adicciones, y representa la tasa más baja en Europa. Para Piñero, cualquier adicción tiene que ser ataja de raíz, pero hay que hacerlo "con cabeza" y no a través de la "demagogia" con la que el PSOE-A plantea su iniciativa. Ha recordado que la regulación y el control del juego on line, donde se dan los mayores casos de adicción entre menores, es competencia del Estado.