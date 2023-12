El Parlamento rechaza con la mayoría del PP-A instar a la Junta a pagar con intereses de demora el Bono Alquiler Joven

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista con la que se quería instar a la Junta a "resolver inmediatamente todas las solicitudes del Bono Alquiler Joven pendientes, abonando a los beneficiarios, de oficio y sin dilación, el importe de la ayuda concedida incrementada con los intereses legales de demora devengados por el retraso en la gestión, tramitación y pago de la ayuda".

Así se recogía en esta PNL que ha defendido este jueves en el Pleno la portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Isabel Ambrosio, y que ha contado con el respaldo de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se ha abstenido y el PP-A ha votado en contra, lo que ha permitido que sea rechazada gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara.

En concreto, la iniciativa socialista planteaba que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno de la Junta a "resolver inmediatamente, respetando el criterio establecido en la Orden de 26 de octubre de 2022, de concurrencia no competitiva, todas las solicitudes del Bono Alquiler Joven pendientes, abonando a los beneficiarios, de oficio y sin dilación, el importe de la ayuda concedida incrementada con los intereses legales de demora devengados por el retraso en la gestión, tramitación y pago de la ayuda".

El Grupo Socialista apostillaba en esta PNL que dicho "retraso" es "achacable exclusivamente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que por ello asumirá con recursos propios, crédito de autofinanciada, la partida económica necesaria para garantizar que todos los solicitantes que cumplan con los requisitos de la orden reciban la ayuda", según planteaba la propuesta del PSOE-A.

DEFENSA DE LA PNL

En defensa de la iniciativa, Isabel Ambrosio ha subrayado que "la situación a la que se enfrenta la población joven andaluza para acceder a una vivienda está plagada de dificultades y obstáculos", y al hilo ha valorado el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 impulsado por el Gobierno de España, que desarrolla el Programa Bono Alquiler Joven.

Según ha relatado, las características de dicho programa Bono Alquiler Joven se publicaron el 19 de enero de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), atendiendo al Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y "consiste, fundamentalmente, en una ayuda económica mensual, y durante los años 2022 y 2023, que permita aliviar el pago del alquiler de la vivienda a los jóvenes menores de 35 años".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LA JUNTA

En abril de 2022, la Conferencia Sectorial de Vivienda acordó el reparto de los fondos para la ejecución de este plan entre las comunidades autónomas, y a Andalucía le correspondieron 68,4 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, según ha continuado explicando la parlamentaria del PSOE-A, que al respecto ha criticado que "la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía esperó diez meses, concretamente hasta el 31 de octubre, para publicar en BOJA la Orden de aprobación de las bases reguladoras para la concesión del Bono Alquiler Joven", si bien no abrió el plazo de solicitudes "hasta el 14 de noviembre, siendo la última comunidad autónoma en ponerlo en marcha", según ha denunciado.

En la exposición de motivos de esta PNL se subrayaba que dicho plazo de solicitudes en Andalucía se cerró "tres días después" de su activación tras alcanzarse las 17.000, algo que "muestra el interés y necesidad de los jóvenes ante esta medida impulsada desde el Gobierno de España", según ha considerado el Grupo Socialista, que ha advertido además en su iniciativa de que los solicitantes de esta medida en esta comunidad autónoma "tuvieron que soportar durante horas el colapso de la sede electrónica y la presión para presentar con arreglo al criterio de concurrencia no competitiva, ya que el orden de solicitud lo marca el día y hora de registro".

Desde el Grupo Socialista han denunciado que los jóvenes andaluces solicitantes del Bono de Alquiler han vivido "una auténtica pesadilla a causa de la nefasta gestión de este programa" por parte del Gobierno del PP-A, y "las disculpas del propio presidente de la Junta", Juanma Moreno, "resultan totalmente insuficientes al no haber sido acompañadas de soluciones, operatividad, ni exigencia de responsabilidades a los autores de este auténtico desastre de gestión".

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha indicado que al PSOE-A le encanta coger algún tipo de "incidencia en la gestión para elevarlo a debate ideológico y presentar un mundo de buenos y malos", y ha defendido el compromiso del Gobierno andaluz con el Bono Joven. Ha dicho que el PSOE es el partido en la historia de España que "más vivienda pública ha prometido y menos ha realizado", y le ha preguntado si cree de verdad que el problema de vivienda es un bono de alquiler. Ha dicho que el PSOE tiene habilidad de generar un problema, colocarlo en la mesa de otro y luego pedirle explicaciones.

Por su parte, el diputado de Vox Antonio Sevilla ha manifestado que es necesario que los españoles tengan el poder adquisitivo suficiente para poder acceder a una vivienda digna y no depender "de las migajas", y ha dicho que el bono alquiler sólo "busca el voto" de los jóvenes y no su bienestar. Ha apuntado que dar ayudas y subvenciones económicas no resuelve el problema de los precios disparatados en la compra y el alquiler de la vivienda. Ha acusado al Gobierno andaluz del PP-A de gestionar "las políticas ideológicas de la izquierda" y de mantener los "chiringuitos socialistas".

El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha asegurado que "nos encontramos un problemón de vivienda del carajo", que ha concretado en tener en España sólo un 1% de viviendas públicas de los 26 millones que hay, y ha situado el Bono Alquiler Joven como un apoyo del Gobierno que se concretó en dos aportaciones de 30 y 20 millones consecutivos con el reproche a la Consejería de que "no pone ni un euro de presupuesto propio".

Gómez Jurado ha remarcado que de las 16.822 solicitudes sólo hay resueltas 4.770, dato que ha considerado "una forma burda de reírse de la juventud", y ha pedido "que empiecen las dimisiones políticas, que esto es un problema político".

La parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha hablado de la vivienda como "un problema gigantesco en Andalucía, más para los jóvenes", aunque ha precisado que "no estamos de acuerdo con el Bono Alquiler Joven" porque "no garantiza el derecho al acceso a la vivienda", mientras que ha apostado por una receta con ingredientes como "topar el precio del alquiler por ley, aumentar el parque público de viviendas para alquiler social, la expropiación de viviendas vacías de grandes tenedores y limitar los apartamentos turísticos".

Tras considerar "inaudito dos años en tramitar las ayudas", ha demandado "solucionarlo de una santa vez", además de "no sólo pagar los intereses, sino indemnizar por el daño causado".