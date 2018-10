Pascual pide diálogo "sin galones ni toques de corneta" para buscar acuerdos en Podemos

Actualizado 26/01/2017 12:13:58 CET

JAÉN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz de Podemos y miembro del equipo técnico que prepara la asamblea de Vistalegre II, Sergio Pascual, ha reclamado la necesidad de cerrar acuerdos entre las distintas propuestas políticas que concurren en la formación y lo ha hecho pidiendo "reconocimiento mutuo" y abogando por sentarse a la mesa de la negociación "sin galones" y sin "toques de corneta".

"La mejor forma de llegar a acuerdos es el reconocimiento mutuo y para eso hay que sentarse en una mesa sin galones", ha dicho Pascual a los periodistas y ha añadido que "las cornetas son una de las características de quienes llevan galones", por lo que ha considerado "mucho más sensato sentarse a la mesa sin esos galones, sin toques de cornetas y empezar a discutir sobre contenidos de las propuestas políticas que necesitan los españoles para comenzar a recuperar su país".

Sergio Pascual ha hecho estas declaraciones en Jaén capital donde ha presentado por primera vez la aportación de los documentos andaluces elaborados por 'Desde Andalucía' para la asamblea estatal de Podemos. Lo ha hecho acompañado de la miembro de la Comisión de Garantías de Podemos Andalucía Mariana Villarejo y del concejal de Podemos en Torreperogil (Jaén), Miguel Martínez.

En este punto, Sergio Pascual ha indicado que, "si no se habla de Andalucía y no ponemos sobre la mesa esas propuestas andaluzas, va a ser muy difícil que ganemos nunca España" y ha insistido en que "ningún partido puede ganar España, si no convence a los andaluces de que tiene medidas para corregir los déficits estructurales de su economía". Por ello ha subrayado la necesidad de "trabajar en que cualquiera de las propuestas que gane en Vistalegre II incorpore las demandas de los andaluces".

Sobre su alineación con las propuestas encabezadas por Íñigo Errejón o Pablo Iglesias, el diputado andaluz ha apuntado que 'Desde Andalucía' es "muy coherente y perfectamente compatible con otros proyectos que están encima de la mesa, en concreto con 'Recuperar la ilusión', por lo que "votaré por ese proyecto que aspiramos a que transaccione con Andalucía".

Como miembro del equipo técnico que prepara la asamblea de Vistalegre, Pascual ha dicho no querer entrar en el cruce de declaraciones entre Errejón e Iglesias y ha apuntado a que "lo más sensato es que todos y todas nos dediquemos a discutir sobre el contenido de las propuestas y no tanto sobre cómo se dice algo y quién lo dice".

Ha reiterado que "Podemos se lo está jugando todo en este congreso" porque "no estamos decidiendo quién se pone al mando sino qué es Podemos a partir del 12 de febrero". Ha señalado que "cuando uno está enfrascado en ese tipo de discusiones, lógicamente se es vehemente porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando en estas propuestas y cree que somos la solución para que los españoles recuperen sus instituciones". En esta línea, ha remarcado que "es lógico que se hagan exposiciones muy vehementes de las distintas propuestas políticas".

En lo que respecta a la propuesta 'Desde Andalucía', Pascual ha indicado que es un documento político y organizativo y que será "esencial" para el debate de Vistalegre II, la asamblea en la que "se decide el futuro de Podemos en España y no hay futuro para Podemos en España si no atiende las demandas de los andaluces".

Ha apuntado que el principal problema para los andaluces es "el drama del desempleo" y por eso "hay que poner sobre la mesa medidas concretas para paliar este drama". Con este documento se quiere poner de manifiesto "si se va a debatir sobre el modelo territorial español, Andalucía tiene que estar en la mesa de plurinacionalidad que se constituya".

Ha defendido que Andalucía "tiene los mimbres y el potencial para ser la Rotterdam del sur de Europa por su capacidad de conectar el sur de Europa con otros continentes". Ha apuntado a que la comunidad autónoma andaluza "también tiene potencial energético como para que desde aquí se apueste por la inversión y desarrollo de energías limpias como la solar o eólica".

Por último ha señalado que todas las medidas "se deberían acompañar por una reforma fiscal seria que corrija un déficit estructural de la economía española y que hace que algunas comunidades acumulen por desposesión de otras".