Patricia del Pozo inaugura en Córdoba la primera de las tres grandes muestras de TBA21 que llegarán al C3A

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha inaugurado este viernes la exposición 'Futuros abundantes', la primera de las tres grandes muestras que celebrarán en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba, los 20 años de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21).

La exposición, comisariada por la directora artística de la fundación, Daniela Zyman, reúne obras de más de 40 artistas, como John Akomfrah, Claudia Comte, Olafur Eliasson, Asunción Molinos Gordo, Sarah Lucas, Ana Mendieta, Regina de Miguel, Teresa Solar y AiWeiwei.

Del Pozo, quien ha estado acompañada del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la presidenta de la Fundación TBA21, Francesca Thyssen-Bornemisza; el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo; el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Juan Antonio Álvarez Reyes, y la comisaria de la exposición, Daniela Zyman, ha señalado que "desde hoy, Córdoba, una de las grandes capitales culturales de la historia, pasa a ocupar un lugar de honor también en el mapa internacional del arte de vanguardia".

Así, según ha subrayado, "la apuesta de la Fundación TBA21 por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía para celebrar sus 20 años de existencia es, sin duda, un motivo de enorme satisfacción para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que además entrelaza el rico pasado de tolerancia de nuestra tierra con los fines de la institución que preside Francesca Thyssen-Bornemisza, a quien agradezco profundamente su pasión y su compromiso".

"En el Gobierno andaluz estamos convencidos, hoy más que nunca --ha añadido-, que es fundamental que el arte desarrolle su papel transformador de las sociedades, y a esa vocación, a reunirnos en torno a esa inspiración, nos convoca la exposición 'Futuros Abundantes', comisariada por Daniela Zyman, una propuesta que nos invita a reflexionar sobre la abundancia de posibilidades que tiene nuestro mundo para avanzar hacia la felicidad".

Con la muestra 'Futuros abundantes' se inician los tres años de presencia de TBA21 en el Centro de C3A, gracias al acuerdo firmado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Córdoba con la institución que fundó y preside Francesca Thyssen-Bornemisza, que custodia una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes del mundo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentó el proyecto el pasado 10 de diciembre en el espacio artístico cordobés.

La presencia de TBA21 en Córdoba abarcará una serie de exposiciones creadas a partir de la colección, así como residencias, performances y programas educativos en el C3A y en espacios públicos de la ciudad, de forma que, según ha señalado Del Pozo, "durante los próximos años, venir y vivir en Córdoba va a ser, todavía más, un auténtico privilegio".

"Tengo la confianza --ha finalizado-- en que la colaboración entre la Fundación TBA21, el Ayuntamiento de Córdoba y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico nos deje a todos, efectivamente, una huella profunda que nos ayude a ser mejores y a cuidar lo que tenemos con la esperanza de alcanzar un futuro abundante".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha considerado que "la alianza entre TBA21, Ayuntamiento de Córdoba y Junta de Andalucía permite desde hoy que una parte sustancial de la evolución social, cultural, humanista y turística de Córdoba inicie un camino estable vinculada al más prestigioso arte contemporáneo".

'Futuros abundantes', según ha explicado Bellido, "reivindica esa mirada crítica, esa voz creativa imprescindible que se erige en herramienta fundamental para transformar el mundo. Para fijar la mirada en lo importante, con necesaria transgresión, inconformismo y reivindicación ante los desafíos del presente".

La presidenta y fundadora de TBA21, Francesca Thyssen-Bornemisza, por su lado, ha agradecido a "la ciudad de Córdoba y la Junta de Andalucía por brindarnos esta oportunidad de tres años para mirar hacia adentro y, al mismo tiempo, desarrollarnos hacia afuera. Estamos explorando límites y experimentando con métodos que hemos tardado tiempo en desarrollar, y los aplicamos en esta nueva ubicación, que tiene una extraordinaria historia de tolerancia inspiradora para todos".

LA EXPOSICIÓN

Las obras seleccionadas por TBA21 dan testimonio del espíritu artístico y ecológico de las últimas dos décadas de trabajo con artistas hacia nuevas formas de producción, acción, investigación y conservación medioambiental. En palabras de su presidenta, Francesca Thyssen-Bornemisza, "el tema de esta exposición se basa en la gratitud que podemos sentir al reconocer la abundancia del mundo que nos rodea, en oposición a la obsesión por la escasez impulsada por nuestra mentalidad de consumidores, profundamente arraigada en nuestro AND".

"En este momento, creo que es importante reevaluar todo en nuestra vida, nuestra carrera, nuestras pasiones y nuestras relaciones, para transformarlas a través del arte en una existencia de plenitud y colaboración", según ha concluido.

Por su parte, la comisaria de la muestra, Daniela Zyman, ha explicaod que "es una exposición-ensayo que imagina futuros ecológicos y mundos creados desde la abundancia y la plenitud y, adoptando la abundancia como principio multiplicador de la vida, rinde homenaje al entorno vivo, a lo que lo nutre, a lo que circula y se concentra en él".

"Al tiempo que cuestionan las promesas siempre limitadas y limitantes de austeridad, prosperidad y progreso, los artistas de la muestra exploran cómo se debe cultivar y promover socialmente la abundancia de posibilidades. 'Futuros abundantes', por lo tanto, se basa en los principios vitales e inquebrantables de la vida misma, al tiempo que explora prácticas regenerativas, curativas y comunitarias, a través de diferentes escalas", según ha resaltado.

La generosa selección de obras de la colección de TBA21 crea un diálogo entre una gran cantidad de visiones y propuestas artísticas, reuniendo a diferentes generaciones de artistas de diversas procedencias, que trabajan en una variedad de medios.

Las obras incluyen varias piezas de Olafur Eliasson, como la serie de fotografías 'The glaciar melt series (1999/2019)', que captura docenas de glaciares en Islandia como parte de un proyecto en curso para documentar los paisajes helados del país que se están derritiendo a causa del calentamiento; así como una gran instalación en el jardín titulada 'Reversed Waterfall' (1998), un guiño de Eliasson a la maestría hidráulica de los cursos de agua de la Alhambra.

La reciente serie de obras escultóricas de Asunción Molinos Gordo, '¡Cuánto río allá arriba!' (2021) ubica los variados usos que ha tenido el agua de los ríos a lo largo de la historia y las pinturas de Regina de Miguel ofrecen visiones científico-futuristas de seres multiespecies o representaciones cósmicas. 'I Say', (2017) de Camille Henrot, una escultura de bronce y aluminio fundido que se asemeja a un abrazo sensual, se exhibió anteriormente en el Palais de Tokyo en París.

La exposición también presenta trabajos que se derivan de encargos recientes realizados en los últimos dos años a través de 'st_age', la plataforma digital de TBA21. Entre ellos, la obra de Patricia Domínguez, 'The Hanging Testicles and the She-Spirit of Water' (2020), que surge de un video de título homónimo, presentado en el episodio dedicado a la artista chilena en 'st_age', donde abordó la privatización del agua y la consecuente crisis hídrica en su país. Además, experimentando con conceptos de regeneración ecológica y participación de la comunidad, habrá una colaboración a largo plazo con el colectivo con sede en Córdoba, Plata.

