Pedro Sánchez participa este sábado en Granada en un acto de precampaña a las generales

Imagen de archivo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N. A 10 de octubre de 2026 en Dos Hermanas (Sevilla, Andalucía, España). - María José López - Europa Press

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participará este sábado en un acto que acogerá el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada en la antesala de la campaña electoral de las generales del 29N.

Se trata de la segunda ocasión en la que Sánchez estará en Andalucía, donde el pasado 10 de octubre ofreció un mitin en el municipio sevillano de Dos Hermanas, considerado como histórico feudo socialista, y que supuso el arranque de la precampaña de cara a las elecciones. En aquel acto, Sánchez estuvo acompañado por la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero.

Por su parte, el coordinador del Comité Electoral del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha valorado la presencia del candidato a revalidar la Presidencia del Ejecutivo estatal, y la ha calificado como "una muestra de su compromiso permanente con la provincia y su gente, así como con aquellos proyectos fundamentales para su desarrollo, tal y como ha demostrado en tantas ocasiones".