Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía ascienden un 2,1% en septiembre

Archivo - Turistas en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía subieron un 2,1% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 6.303.591 pernoctaciones y encadena siete meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 0,51% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.059.318 viajeros. Por nacionalidad, 1.027.142 eran residentes en España, el 49,88%, mientras que 1.032.177 (50,12%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,6% y los extranjeros aumentaron un 0,5%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 2.651.204 las realizaron residentes en España (un 42,06%), mientras que 3.652.387 (57,94%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 139,74 euros, lo que representa una subida del 6,4% interanual. En general, los precios subieron un 5,54% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en septiembre una ocupación del 63,18% y el sector hotelero empleó a 58.052 personas (un incremento del 8,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.

NACIONAL

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles registraron un incremento del 1,7% durante el pasado mes de septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, superando los 40,1 millones, según los datos provisionales de la Coyuntura Turística Hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este avance del sector en el noveno mes del año estuvo marcado por un comportamiento dispar según la procedencia de los viajeros.

Mientras que las pernoctaciones de los residentes en España experimentaron un descenso del 1,9%, las de los no residentes mantuvieron la senda positiva con un crecimiento del 3,2%.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025. En este balance anual, las estancias de los viajeros nacionales avanzaron ligeramente un 0,1%, mientras que las de los turistas internacionales lo hicieron un 2,2%.

ANDALUCÍA Y BALEARES, PRINCIPALES DESTINOS

Atendiendo a la distribución geográfica, Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana se consolidaron como los destinos preferidos por los residentes en España dentro del territorio nacional durante septiembre, acaparando el 22,4%, el 13,8% y el 12,8% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por el contrario, los viajeros no residentes optaron mayoritariamente por Islas Baleares (que concentró el 32,5% del total), Cataluña (18,4%) y Canarias (17,7%).

A nivel de zonas turísticas, la Isla de Mallorca lideró la clasificación con más de 7,3 millones de pernoctaciones. Entre los puntos turísticos más destacados por volumen de estancias figuraron las ciudades de Madrid y Barcelona, junto con el municipio mallorquín de Calvià.

Por países de origen de los turistas internacionales, Reino Unido y Alemania se mantuvieron un mes más como los principales mercados emisores, al concentrar el 27,2% y el 17,4% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. A continuación se situaron los viajeros procedentes de Francia (6,9%), Estados Unidos (4,7%) y Países Bajos (4,6%).

REPUNTE DE LA OCUPACIÓN Y ALZA DEL 6,7% EN LOS PRECIOS

Durante el mes de septiembre se cubrió el 67% de las plazas hoteleras ofertadas, lo que supone un repunte del 0,3% en tasa anual.

El grado de ocupación en fines de semana aumentó un 0,4%, situándose en el 72,6%.

Islas Baleares registró el mayor grado de ocupación por plazas durante el mes (82,6%). En cuanto a zonas turísticas, Palma-Calvià encabezó la ocupación tanto general (85,3%) como en fin de semana (88,8%), mientras que el punto turístico con mejores datos de ocupación fue Llucmajor, con un 90,1% de plazas cubiertas y un 94,2% en los fines de semana.

Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) continuó al alza y registró una subida del 6,7% en septiembre en tasa interanual.

Por comunidades autónomas, el mayor incremento de precios se localizó en Ceuta (13,7%), frente al menor aumento registrado en Aragón (2,4%).

Según categorías, el mayor repunte de tarifas se produjo en los establecimientos de una estrella de plata (9,9%).

LA FACTURACIÓN MEDIA ALCANZA LOS 141,6 EUROS POR HABITACIÓN

En lo que respecta a la rentabilidad del sector, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 141,6 euros de media en septiembre, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al mismo mes de 2025.

Asimismo, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) --indicador condicionado por la ocupación de los establecimientos-- alcanzó los 110,5 euros, experimentando un crecimiento del 7,7%.

Por categorías hoteleras, los establecimientos de cinco estrellas lideraron la facturación con un ADR de 332,8 euros y un RevPAR de 257,9 euros, seguidos por los de cuatro estrellas (144,3 euros de ADR y 122,8 euros de RevPAR) y los de tres estrellas (115,6 euros y 92,3 euros, respectivamente).

A nivel de puntos turísticos, Marbella destacó como el destino con mayor rentabilidad hotelera del país, alcanzando un ADR de 286,6 euros y un RevPAR de 231,2 euros.