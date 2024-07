Piden al Ayuntamiento de Jaén que la 'poda en verde' no sea para "eliminar sistemáticamente todos los olmos"

JAÉN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Jaén que la "poda en verde' anunciada sobre árboles de la ciudad no sea para "eliminar sistemáticamente de todos los olmos de la ciudad" ya que sus efectos "no los sufren sólo los árboles, sino también, las personas de la zona, pues se aumenta la temperatura de las zonas no sombreadas".

En un comunicado, indican que lo de localizar y eliminar ramas que se encuentren en mal estado o que puedan suponer un peligro para la seguridad de los viandantes es algo que "debería ser parte del trabajo habitual a lo largo de todo el año por parte de la Concejalía de Medio ambiente", pero el año pasado "esta consigna veraniega sirvió para cercenar a tajo parejo decenas de olmos, en pleno verano y bajo los rigores de las diversas olas de calor que azotaron la ciudad de Jaén".

Además, inciden en que la 'poda en verde', aprovechando la parada fisiológica estival de las plantas, "es positiva, siempre que sea una limpieza ligera".

Por todo ello, han pedido a la Concejalía esta práctica "se concentre única y exclusivamente en los árboles que verdaderamente puedan suponer un peligro para la seguridad de los viandantes", y que no sea "una excusa para dañar decenas y decenas de olmos, como ya ocurrió el año pasado por esta misma época".