Piden a la Fiscalía investigar 'tuits' del portavoz de Vox en Andalucía por un posible delito de odio

Publicado 17/01/2019 17:51:11 CET

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización política gallega Xuntos Actúa ha presentado recientemente un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que solicita investigar ciertos comentarios del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, en la red social Twitter por un posible delito de odio.

Dicho escrito de denuncia, presentado ante la Fiscalía General del Estado el pasado 5 de diciembre y ampliado el 7 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, pone en conocimiento del Ministerio Público comentarios de dirigentes de Vox, además de Serrano, como Santiago Abascal, para que se investiguen por si se consideran que estos 'tuits' fueran constitutivos de un delito de odio y otros delitos que se aprecien del relato de los hechos.

Los hechos relativos al parlamentario andaluz recogidos en el escrito, presentado por el portavoz de Xuntos Actúa, Carlos Armada --ex dirigente de Podemos en Galicia--, han sido trasladados a la Fiscalía Provincial de Sevilla. Xuntos Actúa nace como expresión en Galicia de Actúa, proyecto auspiciado por Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza o Cristina Almeida y que lidera a nivel estatal el excoordinador de IU, Gaspar Llamazares.

Así, en el primero de los escritos presentados ante la Fiscalía General del Estado el pasado mes de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, Xuntos Actúa expone un comentario del recientemente elegido parlamentario de VOX en Andalucía en Twitter con fecha de 6 de septiembre de 2017, en el que, adjuntando una foto de una mujer, señala "a esta desgraciada no creo que nunca la violen ni en grupo, ni en cuadrilla, ni con alevosía o nocturnidad" y mostraba su apoyo a la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas después de que una usuaria de esta red social deseara que la jefa de la oposición en el Parlament fuera violada "en grupo".

Para la formación política gallega "decir que a una mujer no la violarán ni en grupo, ni en cuadrilla, ni con alevosía ni nocturnidad por una persona relevante de Vox, está generando un elemento de odio de sus seguidores hacia esta mujer". A este respecto, añade que esta postura "es generalizada dentro del partido Vox", apuntando su programa electoral.

En el segundo escrito y ampliación del primero, al que ha tenido acceso Europa Press, Xuntos Actúa recoge otros 'tuits' de Serrano "susceptibles de ser considerados como exaltación de odio, y por tanto incluidos en los preceptos contemplados en este delito".

Así, Serrano, que ahora es aforado, escribió el 2 de septiembre de 2018 que "la tasa de nacimientos de españoles se sitúa en el 1,1%. La tasa mínima para relevo generacional es de 2,5, y lo peor es que los musulmanes tienen una tasa del 8,4%. Mas, ante la inmigración masiva fomentada, el índice aumentará, por lo que España dejará de serlo en poco tiempo".

Igualmente, se añade en el escrito otros comentarios como: "Desde luego lo que no hay son mujeres liberales que se proclamen putas, brujas y bolleras. Eso está reservado para piojosas de ultraizquierda"; "el feminismo radical de izquierda lo forman lesbianas violentas y resentidas misándricas que se llevan el dinero público. Y el PP traga" (7 de noviembre de 2015); "cierta chusma quiere prohibir el día del padre. No me extraña porque es bien sabido que son todos unos hijos de puta sin padre conocido" (20 de marzo de 2017); o "en este país ya no caben más gilipollas. Si entra uno más por el Ferrol, se cae otro por Tarifa. Y lo peor es que todos ellos votan".

MENSAJES CONTRA INMIGRANTES Y LGTBI

Según Xuntos Actúa, "el hecho constatado de la realidad de estos mensajes dirigidos a un cierto sector de simpatizantes (algunos de los cuales pudieran ser fanáticos, y unos pocos quizás violentos), sin duda fomenta el odio y la violencia contra dos grupos concretos, los inmigrantes musulmanes y los grupos LGTBI, dentro del cual no sólo está el citado delito de odio, sino también y con toda probabilidad, el de injurias".

Debido a la realidad de estos mensajes, "es necesario que la Fiscalía abra una investigación por la posibilidad de muchos más mensajes, muchos de ellos que se estén produciendo en el presente por parte de estos dirigentes u otros de Vox, así como los que se pudieren producir en un futuro y que pueden llevar a una crispación social de enfrentamiento entre grupos y posibles agresiones racistas, xenófobas y homófobas", advierte la denuncia.

Por todo ello solicita, se abra proceso de investigación para determinar si existe algún delito, el enumerado de odio u otros, en los hechos relatados, u otros derivados o que pudiesen aparecer a raíz de la investigación, y en caso de ser así se inicie el correspondiente procedimiento de instrucción. Además, solicita el interrogatorio de los denunciados.

Cabe recordar que Xuntos Actúa recientemente presentó otro escrito ante la Fiscalía General del Estado para instar a que se inicie el procedimiento necesario para ilegalizar a la formación de Santiago Abascal.