El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, vota desde Córdoba en las elecciones generales del 29 de noviembre. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado este domingo su deseo de que la participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, sea "lo más amplia posible" y "las urnas estén llenas de votos".

Así lo ha señalado el ministro en una atención a medios en Córdoba, al acudir a ejercer su derecho a voto en la sede de Vimcorsa para las elecciones generales que se celebran este domingo, de las que ha señalado que son "tan importantes" para España y "para quien tiene que gobernar los próximos cuatro años".

"Participar es decidir y, por tanto, la decisión sobre el futuro está en manos de cada uno de nosotros", ha remarcado el ministro, que ha subrayado que, desde que en 1977 se celebraran las primeras elecciones generales de la democracia tras la muerte de Francisco Franco, "cada elección es siempre un día de fiesta democrática, de participación política y de empoderamiento de todos los ciudadanos que podemos decidir quién gobierna nuestro país y el rumbo que toma".

De este modo, Luis Planas ha incidido en animar a quienes "aún no han votado" a que "vengan a votar, que participen" en estas elecciones y que así "decidan sobre el futuro de España", ha concluido.