Plataforma de bases del PSOE propone impedir "alcaldías por herencia" y que cargos aspiren a un tercer mandato seguido

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha', de la que es referente el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, ha incluido entre las enmiendas que ha diseñado para modificar los Estatutos Federales y la ponencia marco del 40º Congreso Federal del PSOE, que se celebrará a mediados de octubre en Valencia, algunas que plantean la obligatoriedad de primarias para elegir al candidato sustituto de un presidente de gobierno o alcalde socialista que dimita del cargo, así como que "cualquier cargo electo, desde la presidencia del gobierno al concejal del municipio más pequeño, no podrá presentarse a las elecciones por más de dos mandatos consecutivos".

En un contexto en el que está previsto que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no agote su mandato como alcalde de Sevilla, que finalizaría con las elecciones locales de mayo de 2023, para concurrir como candidato socialista a los comicios autonómicos previstos para 2022, fuentes de la plataforma han puesto el acento, en declaraciones a Europa Press, en la enmienda que pretende evitar las "presidencias y alcaldías por herencia" cuando dimite quien encabezaba la lista en las elecciones.

A este respecto, explican que "el PSOE evita hacer primarias cuando se ocupa el gobierno, y la enmienda pretende que esa limitación no sea de aplicación y se realicen primarias obligatoriamente cuando quien ocupa la presidencia o la alcaldía no fue quien encabezó la lista y, por tanto, no fue a quien eligieron" los ciudadanos.

Por otro lado, también entre las enmiendas planteadas a los Estatutos federales del PSOE figura una que "pretende eliminar las manipulaciones de censos mediante afiliaciones masivas, como las denunciadas recientemente en las agrupaciones de Peñarroya-Pueblonuevo en Córdoba, de As Pontes en Galicia, o de Ceuta".

Para ello, en concreto, se propone que "el derecho a sufragio activo en ningún caso podrá ejercerse hasta transcurridos doce meses desde el alta en el censo", es decir, "impedir el derecho al voto a los afiliados de menos de un año de antigüedad", según aclaran las mismas fuentes.

AVALES

Otra enmienda de 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha' a los Estatutos del PSOE propone que "el aval de una candidatura sólo podrá ser realizado por el/la propio/a militante, mediante un sistema telemático seguro a través del portal del militante, que incluya el envío por 'email' o mensaje telefónico de un código de seguridad específico para el acto de avalamiento y de un reporte de haber completado el aval correctamente y de su cómputo".

"El sistema paralizará la recepción de avales en el momento que la candidatura obtenga el mínimo exigido y notificará la Comisión Federal de Ética y Garantías dicha circunstancia para que proceda a declarar válida la candidatura", añade la misma enmienda, que plantea que "las candidaturas tendrán derecho a un acceso al sistema que le permita conocer en tiempo real los avales de los que dispone su candidatura en cada agrupación del ámbito territorial de la elección y de los procedentes de no adscritos".

Otra enmienda busca que la elección de la Comisión Federal de Ética y Garantías se realice "por sorteo entre las y los delegados asistentes al Congreso, con más de 15 años de militancia y que presenten su candidatura individual".

"REFORZAR EL PROYECTO POLÍTICO DE IZQUIERDAS DEL PSOE"

'Andalucía Socialista-Bases en Marcha' debatió el conjunto de sus enmiendas en una reunión el pasado jueves, 16 de septiembre, y con ellas se pretende, como objetivo general, "reforzar el proyecto político de izquierdas del PSOE", según explican desde este colectivo.

Entre los ponentes que han participado en el diseño de estas ponencias figuran el que fuera secretario general del PSOE local de Granada José María Rueda, el profesor de Economía de la Universidad de Cádiz y exconcejal del Ayuntamiento de dicha ciudad Juan Cantero, o la que fuera delegada de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta en Jaén Mari Ángeles Jiménez.

En concreto, en la sesión del pasado jueves día 16, coordinada por Luis Ángel Hierro --que concurrió como candidato a las primarias que el PSOE-A celebró el pasado mes de junio para elegir a su cabeza de cartel a las próximas elecciones andaluzas-- se debatieron un total de 61 enmiendas presentadas a título individual por los militantes que participan en el proyecto 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha', "la mayoría de las cuales serán distribuidas para ser propuestas en las asambleas locales del PSOE de Andalucía, que ya han comenzado a realizarse".

De esta manera, Luis Ángel Hierro quiere intentar que, "en su mayoría", estas enmiendas "pasen el filtro de las convenciones provinciales y que puedan llegar al Congreso Federal, donde serán defendidas por quienes acudan al mismo como delegados".