El Pleno aprueba por unanimidad la comparecencia del alcalde de Córdoba en septiembre por el caso Infraestructuras

José María Bellido asegura que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia del caso Timoteo, si así lo propone la Asesoría Jurídica

CÓRDOBA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves, por unanimidad, la solicitud de comparecencia del alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), que ha planteado el Grupo Municipal Socialista, para que en el próximo Pleno ordinario, previsto para el 22 de septiembre, Bellido "informe y responda a las preguntas que se le formulen sobre su actuación y gestión en todo lo relacionado con el caso Infraestructuras".

Así lo anunció en su momento, al dar cuenta de la presentación de dicha solicitud de comparecencia, ahora aprobada por el Pleno sin debate, el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Antonio Romero, quien señaló que dicha comparecencia se hace precisa después de que el portavoz de Cs en el Consistorio, David Dorado, "socio de gobierno del PP en este mandato, interpeló al alcalde" en un Pleno anterior "y llegó a pedirle incluso la dimisión, tras conocerse las últimas decisiones judiciales relacionadas con el caso Infraestructuras".

En consecuencia y a juicio de Romero, "por mucho que Bellido quiera aparentar normalidad, esta situación es de todo menos normal. Lo que ocurrió el otro día en el Pleno no ha pasado nunca en la historia de este ayuntamiento y nos preocupa muchísimo", de ahí la exigencia de explicaciones a Bellido, también sobre el estado de su acuerdo de gobierno con Cs.

Por su parte y sobre este asunto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ya anunció que el alcalde de la ciudad convocará, además, un Pleno extraordinario para hacer un balance de la gestión del gobierno municipal de PP y Cs en lo que va de mandato, sometiéndolo a debate frente a los grupos de la oposición, PSOE, IU, Vox y Podemos, algo a lo que este jueves no se ha opuesto el portavoz socialista.

Torrico explicó que esa es la respuesta que dan Bellido y el gobierno local ante la solicitud de comparecencia del alcalde que, en cualquier caso, han votado a favor este mismo jueves en Pleno, subrayado que el alcalde "no solo comparecerá por lo requerido por el PSOE", si no que aprovechará la ocasión, en un Pleno extraordinario todavía sin fecha, "para repasar todo" lo que se está haciendo por el gobierno municipal en su conjunto, y no únicamente sobre una delegación, la de Infraestructuras.

La pretensión del gobierno local, según precisó el portavoz popular, es que dicho Pleno extraordinario se celebre con antelación a la primera sesión ordinaria prevista de dicho órgano en el inicio del nuevo curso político, es decir, antes del próximo 22 de septiembre, que es cuando, según ha acordado este jueves el Pleno, tendrá lugar la comparecencia de Bellido para dar explicaciones sobre el caso Infraestructuras.

CASO TIMOTEO

Por otro lado y en durante el Pleno celebrado este jueves, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido al ruego que le ha dirigido en el Pleno la viceportavoz de IU, Alba Doblas, que le ha pedido que recurra la sentencia del "caso Timoteo", para que de esta forma casi 71.000 euros de dinero público vayan donde deben, al "bolsillo de los cordobeses".

Doblas se ha referido así a la sentencia de un juzgado cordobés que establece que la ex edil de Cs Eva Timoteo no tiene que devolver al Ayuntamiento de la ciudad los casi 71.000 euros que el propio Consistorio le reclamó, ya que ejerció su actividad profesional como procuradora en los tribunales sin haber pedido permiso al Pleno para ello, a la vez que cobraba del Ayuntamiento por ejercer como edil con dedicación exclusiva.

Ante esto, el alcalde ha asegurado, respecto a si el Consistorio recurrirá o no dicha sentencia, que "la propuesta" en un sentido u otro la hará la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y "será la Asesoría Jurídica la que determine si hay que recurrir o no, y la junta de gobierno local acordará la propuesta que haga" dicha asesoría, "si es de recurso, claro", pues en caso contrario supone Bellido que "no tendrá que hacer propuesta" alguna, reiterando que, "en cualquier caso, haremos lo que diga la Asesoría Jurídica".

"LIBRE DE HEPATITIS C"

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para declarar a Córdoba 'Ciudad libre de hepatitis C', adquiriendo para ello compromisos tales como "colaborar en el desarrollo de campañas de concienciación para favorecer el cribado de la infección por el virus de la hepatitis C en la población de entre 40 y 65 años de edad", y "colaborar, asimismo, en el desarrollo de campaña de prevención que incidan en las prácticas de riesgo".

También se ha comprometido el Pleno con dicha declaración institucional a "contribuir al objetivo de lograr la simplificación del diagnóstico y tratamiento, así como su descentralización, cruciales para la atención y curación de los colectivos más vulnerables/poblaciones de riesgo", y a "promover políticas específicas de prevención en los colectivos más expuestos y vulnerables, colaborando con las entidades comunitarias que conocen mejor la idiosincrasia de estas poblaciones".

De igual forma, se compromete la el Ayuntamiento a "implicar activamente en el objetivo de la eliminación de la hepatitis C a los agentes comunitarios que trabajan con los colectivos más vulnerables", a "colaborar con el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos e instalaciones de tatuaje, micropigmentación o perforación cutánea piercing", además de a "colaborar en el seguimiento y medición de los indicadores de eliminación" y a "compartir información y experiencias con el resto de ciudades que se adhieran a los

compromisos".