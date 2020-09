Plexus niega las acusaciones del PSOE y le exige una rectificación inmediata

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tecnologías Plexus ha exigido al senador del PSOE por designación autonómica Fernando López Gil que rectifique de manera inmediata las afirmaciones que ha vertido sobre la compañía, de irregularidades o vinculándola a dirigentes del PP, que son "absolutamente falsas". De no corregirlo, la empresa asegura que procederá a interponer una demanda "por un delito de falsedad, injurias y calumnias".

Así se han pronunciado Plexus en un comunicado, después de que López Gil, este fin de semana, dijera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tendrá que dar explicaciones en el Parlamento de la llegada de su mano de una empresa que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, dándole un contrato a dedo de más de dos millones de euros y siguiendo el catálogo de las peores prácticas del PP", o que la empresa "pertenece a un grupo mucho más amplio de empresas en las que hay una red de familiares y exaltos cargos del PP".

De su lado, la compañía asegura que en la constitución de la consultora Plexus SL, matriz del grupo Tecnologías Plexus, "no ha participado ningún ex alto cargo de ningún partido político, ni mucho menos de la Xunta de Galicia", así como que en el grupo de empresas a las que pertenece "no hay ninguna red de familiares exaltos cargos del PP". "En esta empresa trabajamos 1.600 familias, desconocemos si hay empleados afiliados, contratamos a nuestros equipos por su talento", ha apostillado.

Es más, desde Plexus explican que trabajan "para prácticamente todas las comunidades autónomas, multitud de organismos públicos gobernados por equipos directivos designados por fuerzas políticas de muy diversa ideología" y, sobre todo, para empresas privadas, "acreditando siempre los más altos estándares de compliance y de auditoría".

Del mismo modo, la empresa gallega asevera que es "radicalmente falso" las afirmaciones de López Gil sobre que "está vinculada a escándalos, con denuncias por irregularidades en concursos públicos, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, adquisición de bienes públicos irregulares e incluso de financiación irregular del PP en Galicia".

De hecho, indica que la Fiscalía en una resolución del 2017, tras una pieza separada de una investigación en la que aparecían tanto cargos del PP como del PSdeG, donde Plexus, para evitar daños reputacionales, se presentó de forma voluntaria para que la Fiscalía actúase e investigase lo que considerara imprescindible para resolver esta situación; acordó que "toda instrucción relativa a esta compañía fue archivada el 15 de marzo de 2016 por no apreciarse indicios de ilicitud penal".

"Toda esa información es manifiestamente falsa y comporta técnicamente una calumnia contra el representante legal de la compañía, atentando directamente a la reputación de Tecnologías Plexus, que no tiene pendiente ningún proceso judicial, ni procedimiento administrativo sancionador y que nunca ha sido enjuiciada ni condenada por ningún delito", asegura la empresa.

Asimismo, explica que el equipo jurídico de Plexus está efectuando las diligencias pertinentes y, de no producirse su inmediata rectificación, "se emprenderán las acciones legales oportunas".

TAMBIÉN CONTRATÓ CON EL GOBIERNO DEL PSOE-A

Entretanto, Plexus indica que el objeto del contrato al que hacía referencia López Gil es una adjudicación al Hospital Virgen del Rocío y el área sanitaria de Sevilla Sur en la que "hubo una invitación a tres compañías expertas en soluciones de gestión de colas y de salud". "La adjudicación resultó dividida en dos lotes entre otra compañía y Plexus por un importe algo superior a los 800.000 euros, IVA incluido, para cada una, lejos de nuevo de los dos millones de euros a los que hace referencia López Gil", asegura.

Y también apunta la empresa que ya trabajó para organismos públicos dependientes de la Junta de Andalucía para el anterior gobierno socialista, "con adjudicaciones igual de lícitas que esta".