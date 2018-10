Podemos, abierto al acuerdo con Cs para renovar la RTVA sin mayorías absolutas en elección de miembros

Actualizado 21/02/2018 14:56:42 CET

Propone reducir de 15 a nueve los miembros del Consejo de Administración con un ahorro de 465.240 euros

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado este miércoles que a final de semana registrará en la Cámara autonómica una proposición de ley que persigue la reforma de la Ley de la RTVA, si bien se ha mostrado dispuesto a alcanzar un acuerdo en esta materia con Cs aunque ha apostado por las mayorías cualificadas y no absolutas, como plantea el partido naranja en segunda vuelta, para la elección de sus miembros en el Parlamento andaluz, "para que el partidismo no entre en juego".

El presidente del grupo de Podemos, Jesús Romero, ha desgranado en rueda de prensa las principales propuestas que recoge su iniciativa, entre las que destaca la reducción de los miembros del Consejo de Administración de 15 a nueve, con el consiguiente ahorro de 465.240 euros al año; la incorporación al mismo de representantes de los trabajadores "con voz pero sin voto", o que la Presidencia también sea elegida por mayoría de tres quintos de la Cámara entre los consejeros electos.

Respecto a la elección de director general, ha explicado que sería elegido también por tres quintos del Pleno "pero a través de un concurso público de selección con la participación de un comité de expertos que designen los grupos parlamentarios".

Del mismo modo, y para evitar el "bloqueo" de su renovación como ocurre ahora, Podemos plantea que tras un mandato de seis años, los cargos puedan mantenerse de modo interino un máximo de tres meses, de modo que si no se actualiza su composición, "se nombrará a una persona a propuesta de cada partido que tendrá voto ponderado".

Romero ha explicado que la propuesta de Podemos "emana" de las iniciativas que se han aprobado en el Parlamento andaluz relativas a la RTVA, y que también ha recogido algunas de las inquietudes planteadas por los profesionales del medio y por expertos en el derecho a la información y de la comunicación.

CS, PRINCIPAL INTERLOCUTOR

Con todo, Romero ha explicado que quieren situar a Cs como su principal interlocutor en esta materia dado que son las dos fuerzas más perjudicadas por el "bloqueo" al que está sometida la RTVA --ninguno de los dos grupos parlamentarios tienen representación en el órgano--.

Así, ha garantizado que en Podemos están "abiertos" a cualquier propuesta que termine con esta situación de bloqueo, lo que no descarta que pueda sustanciarse en un texto legislativo conjunto de ambas fuerzas.

No obstante, ha señalado alguno de los puntos con los que no está de acuerdo del texto legislativo que ha registrado Cs con el mismo fin. Así, además de rechazar que los miembros puedan elegirse por mayorías absolutas, ha considerado que la propuesta del partido de Juan Marín "no soluciona la situación de bloqueo" en la que se encuentra el ente, o bien que presenta "incongruencias" que deberán aclarar los letrados de la Cámara.

Con todo, Podemos Andalucía ha denunciado que por la no renovación de la composición de la cadena pública "se está vulnerando el derecho básico de representación" en estos órganos tanto de los grupos parlamentarios como de la ciudadanía a la que representan.

Además, ha criticado que ni el PSOE-A ni el PP-A están interesados en renovar la RTVA porque "se nutren de los ingresos que les generan su participación en estos órganos", a la par que ha afeado a los socialistas esta forma de proceder ya que demuestra "su autoritarismo y acaparación" en los órganos de extracción parlamentaria.

"Queremos que cuanto antes se lleve a cabo una reforma que dote de pluralidad y democracia a los órganos de la cadena autonómica", ha sostenido Romero, quien ha dicho que están dispuesto a estudiar "cualquier propuesta que termine con el bloqueo" de la RTVA.