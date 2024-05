Podemos Andalucía plantea no dedicar "ni un euro público" a medios de comunicación condenados por "mentiras o bulos"

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha pedido este martes que las administraciones públicas andaluzas "dejen de financiar medios que son parte de una vocación con trama criminal y que no operan desde un prisma de profesionalidad, sino con el objetivo claro de derrumbar al enemigo político del que los financia", por lo que ha exigido que "ni un euro público a quién miente y alimenta bulos".

"Es el momento de poner encima de la mesa soluciones coherentes y de sentido común ante estrategias de un entramado criminal que opera conscientemente con un esquema muy determinado", ha explicado Velarde, según una nota de este partido.

La máxima dirigente de Podemos Andalucía ha anunciado que su partido va a impulsar que "cualquier medio que haya recibido reiteradas condenas por difamar, mentir o alimentar el odio sean excluidos de cualquier tipo de financiación pública", de manera que "se suspenda" en caso de que esta financiación ya se lleve a cabo.

"Podemos Andalucía vamos a presentar iniciativas en todas las instituciones en las que formamos parte, ya sea en ayuntamientos, diputaciones y también en el Parlamento andaluz", ha continuado explicando Velarde, quien ha apostado por esa pérdida de financiación pública, para precisar que esa exclusión incluya convenios de publicidad institucional y ayudas directas a los medios, así como que sea extensible si la condena afecta tanto al propio medio de comunicación como a un colaborador o trabajador.

"Hemos visto como el presidente de nuestro país por fin habla de lo mismo que decía Podemos durante todos estos años", ha considerado Velarde sobre la situación creada tras la reflexión que abrió Pedro Sánchez sobre su continuidad como jefe del Gobierno, antes de recriminarle no entendemos que haya vuelto a la escena política sin dar absolutamente ninguna solución".

"Podemos ha sido objetivo durante años del law fare, de la guerra judicial", ha sostenido Velarde, para apuntar entonces "la relación profunda entre el lawfare, asociaciones ultraderechistas o vinculadas al Partido Popular y a Vox, y los medios digitales financiados con dinero público", que ha presentado como "un entramado criminal controlado por la derecha y por la ultraderecha".

"No vale con la declaración de intenciones del señor Sánchez, no puede llamar a que se autorregule", ha continuado argumentado la secretaria general de Podemos, convencida de que "no se puede pedir a la mafia que deje de ser mafia", de manera que "ha llegado el momento de poner encima de la mesa soluciones coherentes", entre las que ha situado esa de que "no se pueden financiar medios que son parte de una trama con vocación criminal y que operan para derrumbar al enemigo político de quien le financia".

MORENO Y CANAL SUR

Ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que "garantice un debate político y público en Andalucía a la altura de la tradición democrática de nuestro pueblo y que decida si se sirve de las mentiras o renuncia a ellas".

Ha agradecido y apoyado "a las decenas de profesionales de la información y comunicación de Andalucía", dedicando especial atención a los profesionales de Canal Sur "que sufren una situación de control político con tufo autoritario por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía".

A preguntas de los medios de comunicación, ha reiterado la idea de que exista previamente una condena firme, por cuanto ha precisado que "una cosa es tener un error, como se puede tener en cualquier otra profesión, es evidente", hecho que ha distinguido de "utilizar un medio, normalmente, digital para construir noticias que faltan a la verdad continuamente".

"Hablo por Podemos, donde tenemos no sé si son 24 o 25 querellas archivadas", ha continuado reflexionando Velarde, para esgrimir consecuentemente "el desgaste que hemos sufrido todo este tiempo, que ahora también lo está sufriendo el señor Sánchez" y que "ya no estamos nosotras dentro del Gobierno para parar los golpes, que éramos las que parábamos los golpes".