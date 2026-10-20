Podemos confirma que se presentará el 29N en las ocho provincias andaluzas

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, junto a la secretaria de derechos Lgtbiqa+, Mar Cambrollé, en una rueda de prensa. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado este martes que se presentará para las elecciones generales del 29 de noviembre en las ocho provincias de la comunidad, después de no haberse alcanzado un acuerdo de coalición con el Frente Amplio.

La portavoz autonómica, Alejandra Durán, ha señalado que la voz de Podemos en el Congreso es "más necesaria que nunca*" y ha puesto el foco de la campaña en tres ejes "la casa, el trabajo y la paz".

En esta línea, ha advertido de que la vivienda "se está convirtiendo en un privilegio para muchos andaluces que ni siquiera pueden pagar el alquiler". Por ello, ha pedido en el Congreso "medidas valientes que frenen la especulación y garanticen un parque público de vivienda".

Durán ha calificado como "gravísimo" que tres millones de andaluces estén en situación de pobreza y ha considerado que las medidas aplicadas "hasta ahora no han dado respuesta". Para revertirlo, la formación ha planteado dos propuestas que considera "fundamentales": el aumento del SMI a 1800 euro y la jornada de 30 horas.

Por su parte, la secretaria de derechos Lgtbiqa+, Mar Cambrollé, ha afirmado que Podemos "aspira a representar los intereses de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y la diversidad", y ha lamentado que "no haya sido posible que fuera la propia clase trabajadora quien se expresara a través de unas primarias de carácter más amplio".

En paralelo, ha subrayado que en "su partido todos los candidatos han sido elegidos en primarias". En esta línea ha puesto en valor la figura de Irene Montero como "imprescindible".

