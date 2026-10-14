Podemos elige sus cabezas de lista en las ocho capitales andaluzas para las municipales

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, en una rueda de prensa. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha hecho públicos este miércoles los resultados de sus primarias de cara las elecciones municipales de mayo de 2027 en las ocho capitales de provincia andaluzas.

Según ha detallado el partido en una nota, los candidatos para dichos comicios son: Jesica Jiménez (Almería), Juanjo Ariza (Cádiz), Iván Fernández (Córdoba), Manuel Ríos (Granada), José Antonio González (Huelva), Francisco Javier Sánchez del Pino (Jaén), Nicolás Sguiglia (Málaga) y Susana Hornillo (Sevilla).

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha destacado el compromiso de las personas elegidas y de la militancia que ha participado en la votación. "Detrás de cada candidatura hay personas comprometidas con sus ciudades, con sus barrios y con la defensa de los derechos sociales", ha señalado.

En esta línea, ha señalado que los resultados de las primarias "permiten poner nombre y cara a los equipos que trabajarán para ofrecer respuestas concretas a los principales problemas de la ciudadanía".

Podemos Andalucía ha situado el derecho a la vivienda, la defensa de los servicios públicos, la mejora en los barrios, la movilidad sostenible, la igualdad y la participación vecinal como los "grandes retos a abordar".

El partido ha destacado que "cada ciudad tiene sus propias peculiaridades, pero que todas afrontan desafíos que exigen arraigo territorial, capacidad de escucha y propuestas útiles para la vida cotidiana".

Durán ha insistido en que las primarias "son un punto de partida para construir propuestas compartidas, sumar capacidades y preparar una nueva etapa de presencia política en las capitales andaluzas".

"A partir de ahora, el trabajo continúa en cada ciudad para convertir el respaldo obtenido en las primarias en proyectos colectivos, en propuestas concretas y en compromisos con la ciudadanía andaluza", ha concluido.