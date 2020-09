Podemos e IU acusan a Junta de "ocultar" información y exigen a Moreno que asuma ya su "responsabilidad"

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos e IU Andalucía han acusado este viernes al Gobierno andaluz de "ocultar" información sobre la situación real de la pandemia en la comunidad y si hay o no transmisión comunitaria en algunas zonas, y han exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que asuma ya su "responsabilidad".

En rueda de prensa conjunta, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, han denunciado la situación de "deterioro" de la sanidad pública y un inicio del curso escolar lleno de "incertidumbres".

"Hemos sabido esta semana como en Málaga se hablaba de que había transmisión comunitaria y se ha ocultado por parte de la Junta", según ha dicho Velarde, quien ha apuntando que "no se puede faltar a la verdad, ocultar y mentir a la ciudadanía".

Ha indicado que el presidente de la Junta tiene que asumir su responsabilidad ante esta situación porque ahora tiene las competencias en sanidad y educación en sus manos. "Tiene que poner los recursos, los mecanismos y poner todo a disposición de los servicios públicos y reforzarlos, que es lo que no están haciendo ahora", ha dicho.

Por su parte, Toni Valero ha expresado que están muy preocupados por cómo el Gobierno andaluz esta gestionado esta pandemia. "Lo que está ocurriendo en la sanidad y la educación pública no es una fatalidad del destino, sino que es consecuencia directa de lo que el Gobierno andaluz no ha hecho durante este verano", ha apuntado.

Ha añadido que el Gobierno central hizo las transferencias, mientras que el Ejecutivo autonómico se dedicaba a decir que Andalucía era "el destino más seguro del mundo, pero no contrató los rastreadores necesarios y no reforzó la atención primaria". "Consecuencia de ello, tenemos transmisión comunitaria y una atención primaria saturada", ha dicho.

En cuanto al inicio del curso escolar, Toni Valero ha criticado que haya comenzado sin que se haya bajado la ratio en las aulas, sin que se haya contratado a enfermeras escolares para cada centro y sin que se hayan remodelado nuevos espacios para uso educativo.

Ha agregado además que el "último episodio a cuenta de la transmisión comunitaria en el distrito Costa del Sol de Málaga es de ciencia ficción", porque desde el 24 de agosto sabe la Junta "que hay transmisión comunitaria y no dicen nada porque estaba acabando la temporada turística".

"Han ocultado información, pero es que al día siguiente la viceconsejera de Salud desautorizaba a una epidemióloga que habló de esa transmisión comunitaria como si pasara por aquí cuando es una funcionaria del Servicio de Salud", ha denunciado.

En cuanto a la ronda que el Gobierno andaluz quiere abrir con los partidos políticos sobre los presupuestos de la comunidad para 2021, Valero ha indicado que siempre que los llamen para debatir, dialogar y aportar propuestas, ahí estarán. No obstante, ha dicho que por la experiencia pasada y reciente, "por desgracia, este Gobierno andaluz no escucha y lo que quiere es hacerse la foto y dar una imagen de moderación y dialogo que después no se corresponde con las políticas que hace".

A este respecto, Velarde ha insistido en la disposición al diálogo de su formación, aunque ha considerado que sería muy complicado llegar a un acuerdo "si al final quien va a decidir sobre los andaluces es la extrema derecha" de Vox.