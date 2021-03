Podemos pide "soluciones feministas" para la crisis y lamenta el "doble rasero" con el 8M

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos Andalucía, Susana Serrano, ha reclamado este domingo "una salida a la crisis económica y sanitaria" basada en "soluciones feministas" y ha destacado ante el 8M "los intentos por silenciar y criminalizar las voces de las mujeres por parte de la derecha y la ultraderecha".

Así, Podemos Andalucía ha subrayado que "no juzgará ni a las mujeres que salgan a la calle ni a las que decidan quedarse en casa" con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, "en un contexto excepcional".

Podemos ha valorado en un comunicado que "la pandemia ha puesto de manifiesto los problemas estructurales de la economía y la sociedad" y ha lamentado que "de nuevo la peor parte se la han llevado las mujeres, recayendo el peso de los cuidados sobre ellas".

Serrano ha explicado que "los cuidados no son otra cosa que trabajo invisibilizado, no reconocido, no valorado y no remunerado", por lo que la dirigente ha defendido "una nueva organización social donde los cuidados se pongan en el centro y ejerzan de motor para la mejora del bienestar comunitario y la generación de empleo".

Ha señalado que "la problemática social de los cuidados otorga a éstos categoría de derechos humanos" y, por ello, ha insistido en que "el estado debe corresponsabilizarse de ellos de forma decidida y apoyar al derecho a la conciliación recogido en la ley de igualdad" para lo que ha pedido "un mayor esfuerzo institucional en todos los niveles".

Para la formación morada, la salida a la crisis debe hacerse "desde las claves marcadas por los feminismos, que pasan por la lucha contra la violencia machista, la extensión de un sistema público de cuidados y el fin de la desigualdad estructural que sufren las mujeres andaluzas".

"DOBLE RASERO" CON EL 8M

Por último, Serrano ha exigido al Gobierno andaluz de PP y Cs "medidas para poner fin a las desigualdades de género que condenan a las mujeres al desempleo, la precariedad laboral y la pobreza" y ha lamentado "el doble rasero de las derechas, que critican los actos del 8M mientras miran para otro lado con actos como el de Vox en Sevilla el pasado 28 de febrero, en el que 1.000 personas no respetaron las distancias de seguridad".