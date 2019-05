La Policía adscrita a la Junta interviene casi 17.000 boletos de lotería ilegal en Córdoba

Publicado 16/05/2019 14:55:21 CET

La Unidad Policía adscrita a la Junta de Andalucía, dentro de las actuaciones que viene desarrollando contra el juego ilegal, ha intervenido en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) en Córdoba, un total de 16.960 cupones que estaban preparados para ser vendidos en la ciudad y provincia, lo que supone la mayor incautación contra este tipo de loterías llevada a cabo en la provincia en los últimos tiempos.

Según ha indicado la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en una nota, esta intervención es fruto de las investigaciones desarrolladas por los agentes de la Unidad adscrita a la Junta y destinadas al control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para rifas con precio en metálico, sin autorización administrativa.

Los funcionarios policiales tenían conocimiento de que durante el mes de mayo cordobés se produce una mayor venta de este tipo de boletos. Así, aprovechando un envío a la sede que la OID tiene en esta ciudad a través de una empresa de paquetería, procedieron a la intervención de los boletos, que iban a ser distribuidos por toda la provincia y destinados para los sorteos del 14 al 26 de este mes.

La Policía adscrita ha comprobado que "la OID lleva a cabo diariamente un sorteo ilegal similar al de la ONCE, para el que utiliza boletos que se asemejan a estos en formato y características y que puede inducir a confusión a los compradores, siendo una entidad que no esta autorizada para realizar este tipo de sorteos". Además, al no abonar las tasas e impuestos correspondientes, se produce "un fraude a la hacienda pública".

El valor de los boletos intervenidos supera los 25.400 euros, siendo la sanción prevista entre los 10.001 euros y los 300.000 euros, ya que supone una infracción grave a la ley de juego de la comunidad autónoma. Todos los boletos intervenidos han sido remitidos a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, para que el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos instruya el correspondiente expediente sancionador contra la organización.