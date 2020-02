La Policía de la Junta de Andalucía levanta en Córdoba 117 denuncias por 236 infracciones relacionadas con el juego

Publicado 04/02/2020 15:08:07 CET

CÓRDOBA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha informado este martes de que la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía en Córdoba ha levantado un total de 117 actas de denuncia por 236 infracciones relacionadas con el juego durante el pasado año 2019 en la provincia de Córdoba.

Repullo, acompañado por el jefe de la Unidad de Policía adscrita, Antonio Monserrat, y Salvador Sánchez, del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Unidad, ha detallado las actuaciones que se han realizado en los locales de juego autorizados, inspecciones de forma permanente y sistemática de control, para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, comprobar el nivel de cumplimiento de los requisitos y condiciones de la autorización de funcionamiento, así como el correcto desarrollo y funcionamiento del control de admisión de las zonas de acceso restringido.

Igualmente, los agentes realizan revisiones periódicas en todos los locales de juego y apuestas, a efectos de verificar que en los mismos se controla e impide tanto el acceso de personas menores de edad como de aquellas incluidas e inscritas en el Registro de Interdicción de acceso a los locales de juego.

El delegado ha explicado que como consecuencia de las inspecciones realizadas el pasado año, en los 85 salones de juego tanto en la ciudad de Córdoba como en la provincia, la Unidad de Policía adscrita a la Junta ha procedido a levantar 74 actas de denuncia como consecuencia de 173 infracciones detectadas y, que ha motivado que un total de 68 personas físicas o jurídicas hayan sido denunciadas.

Así, de las infracciones detectadas por los agentes de la Unidad Adscrita, 42 son de carácter muy grave por carecer de Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio.

Las infracciones graves detectadas han sido 56, de las que 15 son por carecer de licencia o autorización, 30 por carecer de medidas de seguridad, once por permitir el consumo de tabaco y una por publicidad no autorizada. Por su parte, las infracciones leves han sido 75, de las que 18 fueron por no presentar documentos obligatorios, seis por carecer de impresos de quejas y reclamaciones y 51 por otros motivos.

Respecto a máquinas de juego de azar, los agentes han inspeccionado 1.102 máquinas, 239 Tipo A y 863 Tipo B, habiendo procedido a denunciar a 63, de las que 12 han sido por carecer de documentación y 53 por otras causas, habiéndose precintado cuatro de ellas.

Todas estas infracciones detectadas por la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía han sido remitidas al Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno para la tramitación de los expedientes sancionadores correspondientes.

La Ley de Juego y Apuestas de Andalucía, establece sanciones que van hasta los 600 euros en casos de infracciones leves, entre los 601 a 10.000 euros, en el caso de las graves, mientras que las infracciones de carácter muy grave van de 10.001 hasta los 300.000 euros.

LEY DE JUEGO Y APUESTAS

El día 26 de diciembre se publicó en BOJA el Decreto-Ley 6/2019, que modifica la Ley de Juego y Apuestas con la finalidad de proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad en materia de juego.

Entre las novedades, en lo que respecta sobre todo a los salones, se encuentra, además de la prohibición de entrada a los menores, ahora la limitación de acceso al establecimiento para las personas que figuren el registro de prohibidos, no solamente en la zona considerada restringida como hasta ahora sino para todo el local.

Asimismo, las personas empleadas en el establecimiento y las que controlen la admisión deben formar parte de la plantilla de la empresa titular, mientras que las infracciones por permitir la entrada de menores y prohibidos pasan a ser muy graves, con una sanción de multa entre 10.001 a 300.000 euros. Pasa a ser infracción muy grave también el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre.

En los dos últimos casos, la Unidad de Policía adscrita a la Junta puede clausurar el local al inicio del expediente de manera preventiva.

NUEVE NUEVOS SALONES DE JUEGO

El jefe de la Unidad de Policía ha destacado que el pasado año se dieron de alta nueve salones de juego, dos en la capital y el resto en la provincia, mientras que siete se dieron de baja. Asimismo, ha asegurado que estas empresas están cada vez "más informadas de la normativa".

Por último, ha señalado que el pasado año se han detectaron dos casos de menores en la salas de juego y que con esta modificación de ley "se facilita y faculta la labor de inspección policial".