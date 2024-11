Portavoz del PSOE-A esgrime la anulación de una cita médica de su hijo para tachar de "inhumano" al Gobierno del PP-A

La consejera de Salud defiende que la lista de espera para una intervención quirúrgica fuera de plazo se reduce un 35% en un año

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha esgrimido este jueves la anulación de una cita médica de su hijo para expresar a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, su "indignación como madre", y tachar al Gobierno del PP-A de ser "el más indecente e inhumano que ha tenido la historia de Andalucía".

Así se lo ha espetado la parlamentaria socialista a la consejera de Salud en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Ángeles Férriz ha preguntado por las medidas que está adoptando la Junta para la reducción de las listas de espera, y ha criticado que el Gobierno del PP-A lleva "seis años con la misma milonga" y "diciendo que para reducir la lista de espera lo que había que hacer era derivar millones de euros a la (sanidad) privada", que es lo que "han hecho, a dedo, sin control, justificándose en una emergencia que no existía, troceando los contratos", ha seguido criticando.

"Y 2.500 millones de euros a la sanidad privada después, las listas no se han reducido" y, además, "han aumentado", ha denunciado la portavoz socialista, que ha preguntado entonces a la consejera "dónde ha ido a parar ese dinero si no ha sido para reducir la lista de espera", así como "por qué no se puede ir ese dinero a la sanidad pública".

Tras criticar el "cuajo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al señalar el pasado lunes que las listas de espera se han reducido "un 36%, y que en dos semanas bajarán al 40%", y preguntar a la consejera si es que en el Gobierno andaluz "no se cansan de pitorrearse de la gente" ni de "jugar con la salud y la vida" de la población, ha espetado a la titular de Salud que "el único plan que ha puesto en marcha para reducir la lista de espera es trampear, estafar a los ciudadanos".

Tras ello, ha denunciado que "la forma más inmoral de reducir las listas de espera" es la de "anular citas sin dar más explicaciones", y en ese punto la portavoz socialista ha relatado el caso de su hijo de ocho años, sin revelar inicialmente su identidad.

Así, Férriz ha aludido al "caso concreto" de un "niño de ocho años que tiene un problema respiratorio" y al que, tras "casi un año" de espera, lo vio un otorrinolaringólogo y le dijeron que le iban a "poner un tratamiento, porque no saben si lo tienen que operar o no", y que lo volverían a ver "dentro de nueve meses".

El niño "lleva ocho meses medicándose cada día", y "ahora, cuando le toca la cita, que le toca dentro de un mes, recibe una carta" en la que le comunican que esa cita "queda anulada", ha seguido relatando la representante socialista, que ha animado a la consejera a ponerse "en la piel de los padres" de ese menor, que "no saben" si el chico se debe seguir medicando o no, ha añadido.

"Yo sí me he puesto" en la piel de esos padres "porque el niño de ocho años es mi hijo", ha revelado en ese momento Ángeles Férriz, que ha dicho entonces que quería "hablar como madre" y "como tantas madres que están en la misma situación, con la misma desesperación e indignación" que ella, a quien han "anulado la cita de su hijo sin más explicación", y ha acusado entonces al Ejecutivo del PP-A de ser "el gobierno más indecente e inhumano que ha tenido la historia de Andalucía", y le ha instado a dejar "de jugar con la salud y la vida de nuestros hijos".

LA CONSEJERA ESGRIME "DATOS POSITIVOS" EN BAJADA DE LISTAS DE ESPERA

En su réplica, la consejera del ramo no ha abundado en el caso del hijo de la portavoz socialista y se ha dedicado a reivindicar "datos positivos" en materia de reducción de listas de espera.

Así, Rocío Hernández ha destacado que actualmente hay 17.997 pacientes menos inscritos en la lista de espera para una intervención quirúrgica en procesos con garantías y 20.613 menos en situación fuera de plazo, lo que supone una reducción del 35% respecto a noviembre de 2023.

Ha destacado que, de este modo, la lista de pacientes inscritos en procedimientos garantizados ha bajado de 145.699 a 127.702 al mismo tiempo que se ha reducido el número de pacientes pendientes de una cirugía fuera de plazo, pasando de 58.474 a 37.857.

Hernández ha subrayado, igualmente, que la demora media para una intervención quirúrgica en Andalucía, a fecha de 12 de noviembre, es de 130 días, según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y ha explicado que esto supone una disminución respecto a estas mismas fechas del año pasado de 19 días; es decir, un 13% menos de tiempo de espera.

La consejera, que ha incidido en que "la rebaja en las listas de espera es un objetivo fundamental que se ha marcado" su departamento, ha asegurado que "los avances, pese a las complejidades que acarrean, nos permiten ser moderadamente optimistas".

Por este motivo, ha valorado que "seguimos dando pasos" para la consecución de este objetivo, "como los recorridos hasta ahora que han permitido que mejoren todos los indicadores y ratios", en referencia al número de camas, de médicos o de enfermeras por habitante, o "el volumen de las propias intervenciones quirúrgicas que diariamente se realizan".

La titular de Salud y Consumo ha explicado que se está realizando "un seguimiento estrecho para continuar mejorando la accesibilidad a las áreas quirúrgicas, que incluyen el aprovechamiento de las infraestructuras sanitarias, la optimización del uso de quirófanos, consultas y salas de exploración, no sólo durante la mañana, sino también en turno de tarde en aquellos centros que la ocupación media es inferior al 85% de la jornada ordinaria".

En este sentido, ha detallado que "se ofrece al personal la posibilidad de realizar su jornada habitual en turno de tarde en vez de mañana, siempre y cuando este cambio les favorezca su conciliación familiar u otros factores personales para tener en cuenta; además del uso de otro tipo de modalidades asistenciales como las continuidades y la actividad extraordinaria de los profesionales".

Ha añadido que "estamos potenciando las comisiones quirúrgicas de cada centro para optimizar su rendimiento; además de la actividad extraordinaria, lo que ha incentivado la colaboración entre hospitales y profesionales de determinadas especialidades para intervenir a los pacientes".

Finalmente, se ha referido a los acuerdos marco y los procedimientos negociados sin publicidad para procedimientos quirúrgicos, que están en marcha, "con el fin de atender con celeridad a pacientes que han superado el tiempo máximo de espera".

ATENCIÓN PRIMARIA

De otro lado, la diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto ha preguntado a la consejera sobre "el incumplimiento del pacto por la mejora de la atención primaria y de la carrera profesional", del que no se está cumpliendo "nada de nada" en cuanto a aumentar las plantillas, incentivos en las zonas de difícil cobertura, contratar más administrativos, más trabajadores sociales, más psicólogos o más fisioterapeutas, según ha denunciado.

"Explíquele a los profesionales que en el presupuesto de 2025 hay 50 millones menos para personal y que les van a volver a recortar el sueldo porque tampoco hay más dinero para complementos de rendimiento profesional", ha dicho a la consejera. "Menos personal y más privada; este gobierno es una vergüenza", ha espetado Prieto.

Por su parte, la consejera ha manifestado que de los 15.247 millones de euros para sanidad incluidos en el Presupuesto, aproximadamente el 35% se invierte para la atención primaria, es decir, más del 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y ha defendido que en el Presupuesto para 2025 se plantea un incremento de la plantilla estructural de aproximadamente 7.000 profesionales, al tiempo que se está trabajando para estabilizar la plantilla, con el objetivo de llegar a un 94% de estabilización.