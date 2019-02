Del Pozo afirma que se cumplirá la Ley de Memoria y que aspira a una nueva norma "de consenso"

Actualizado 13/02/2019 14:51:01 CET

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP-A), ha abogado este miércoles en el Parlamento por mucho diálogo y consenso en relación con la memoria histórica y democrática, que no debe ser "patrimonio" de ninguna ideología y ha garantizado que se cumplirá con la actual Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, vigente desde 2017.

Así se ha pronunciado Del Pozo durante su comparecencia en comisión parlamentaria pare exponer las líneas de actuación de su consejería en esta nueva legislatura, si bien el asunto de la memoria histórica, cuyas competencias residen en este Consejería, ha sido uno de los temas centrales del debate entre la consejera y los grupos.

En este sentido, la consejera ha señalado que este asunto requiere de "mucho diálogo y de mucho consenso". "Lo digo de corazón", según ha expresado Del Pozo, apuntando que todavía "tenemos que aprender mucho de la ejemplar transición española". Ha indicado que cree en la memoria democrática porque la ha vivido en su casa, pero que cree, ante todo, "en la memoria de todos".

Para la consejera, al igual que la cultura no es patrimonio una ideología, "tampoco lo debería ser la memoria histórica", algo que ella aprendió también en su casa. Ha defendido que el Comisionado para la Concordia creado por el Gobierno se moverá "empujado por los valores de convivencia, pluralismo político, cultura de paz y defensa de los derechos humanos".

Ha señalado que en Andalucía hay una ley en vigor desde abril de 2017 que se tiene que cumplir: "Este Gobierno dará cumplimiento a la ley, como no podía ser de otras manera". "Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos, esto no es cuestión de ideología, sino de humanidad y este debe ser el punto de partida en este tema", ha dicho.

Ha agregado que la actual ley andaluza fue fruto "de la mayoría de aquel momento" en el Parlamento, pero no de todos los que estaban en la Cámara, porque salió adelante con la abstención del PP-A y de Cs. Ha indicado que a pesar de que no se aceptó ninguna de las 70 enmiendas de esos dos grupos a la ley, decidieron abstenerse en la votación "por responsabilidad".

Del Pozo ha expresado que ella no quiere una Ley andaluza de Memoria "de la nueva mayoría para sustituir la ley de la anterior mayoría" y ha garantizado a los grupos que si deciden abrir un diálogo sobre esta materia para ver si es posible lograr un nuevo texto de consenso, contarán con su apoyo.

Patricia del Pozo ha comenzado su intervención ante la comisión expresando que desde la lógica discrepancia política, invita a los partidos a sumar desde el diálogo y la crítica constructiva. "Es imprescindible dialogar minuto a minuto para lograr los mayores acuerdos en torno a la cultura en Andalucía", ha sentenciado Del Pozo.

Ha recalcado que la búsqueda del consenso será pieza clave en su gestión, porque es perfectamente consciente del arco parlamentario que han conformado los andaluces tras las elecciones del 2 de diciembre.

Patricia del Pozo ha anunciado que ha dado indicaciones para que se inicie el estudio de anteproyecto de Ley de Mecenazgo en Andalucía.

También ha señalado que se están estudiando algunas modificaciones en Ley de Patrimonio Histórico para hacer mas compatible la protección del patrimonio con el día a día de los andaluces.

Asimismo, ha demandado un presupuesto a la altura de los retos que hay por delante, y, en este sentido, será "reivindicativa" ante la consejería de Hacienda para que Cultura cuente con un presupuesto adecuado. Tras mostrarse convencida de que contará con la "sensibilidad y el apoyo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado que pretende, de cara al Presupuesto del presente año, que haya un aumento de partidas, además de un refuerzo de la colaboración con instituciones públicas y privadas y que haya más y mejores inversiones del Gobierno central y de la Unión Europea.

"El diálogo, la transparencia y la optimización de recursos presidirán mi gestión al frente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. A partir de ahora será una casa abierta a todos", según ha expresado Patricia del Pozo.

PSOE-A DENUNCIA QUE HAN EMPEZADO "LOS PAGOS" A VOX

Por su parte, el diputado del PSOE-A Javier Fernández ha manifestado, en relación con las medidas del nuevo Gobierno sobre la memoria histórica y democrática, que se han empezado a hacer los "pagos" a Vox por su apoyo, porque la decisión sobre el Comisionado para la Concordia supone "traicionar" el consenso que se alcanzó en el Parlamento en la pasada legislatura y los trabajos que se han desarrollado hasta ahora con numerosas instituciones, como los ayuntamientos.

En su opinión, se ha planteado un cambio estructural de calado y de fondo que no respeta lo que se ha hecho hasta ahora y ha preguntado a la consejera que si cree en el consenso y el dialogo por qué no se ha reunido con los distintos colectivos de la memoria o con otras instituciones antes de dar el paso sobre el Comisionado para la Concordia, que "no representa la justicia necesaria" para quien sufrió represión o la muerte. Para Fernández, la memoria histórica requiere de consenso y de diálogo y de capacidad de construir desde la pluralidad, olvidando el "sectarismo".

El diputado de Vox Francisco Ocaña ha manifestado que su partido propone la derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica y Democrática porque ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y utilizarlo para "dividir" a los españoles. Ha señalado que la creación, por parte del nuevo Gobierno andaluz, de un Comisionado para Concordia sólo puede ser entendido como un "quebrantamiento" del punto del acuerdo entre PP-A y Vox sobre esta materia tanto en "la letra como en el espíritu" porque se asumen los postulados de la actual Ley de Memoria Histórica de Andalucía.

Ha señalado que Vox no apoyará ninguna iniciativa que permita que todo siga igual, "con un simple cambio de nombre". Ha indicado que si nuestros abuelos fueron capaces de cerrar las heridas en la guerra civil, no tiene sentido que actualmente gente que no vivió esa guerra quieran ahora "revivirla". Para Ocaña, el PSOE-A ha "politizado e ideologizado" la cultura en las últimas décadas y ha defendido una Ley de la Concordia que permita "pasar página". De otro lado, ha demandado a la consejera una Ley de Tauromaquia.

La diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto ha manifestado, en relación con el asunto de la Memoria Histórica, que espera que el nuevo Gobierno haga "valer" el acuerdo del Parlamento de la pasada legislatura y ha recordado que hay cientos de fosas en esta comunidad, con los cuerpos de más de 45.000 personas.

Ha confiado en que la actual ley andaluza se siga desarrollando

y cuente con dotación presupuestaria. Nieto ha querido dejar claro que la memoria histórica no es patrimonio de la izquierda, pero, sin duda, la izquierda puso "muchos muertos" para defender la democracia de entonces.

La diputada de Ciudadanos María del Carmen Martínez ha indicado que su partido velará por la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática porque "no se puede mirar al futuro sin recordar el pasado". Ha señalado que su grupo velará por el cumplimiento de la ley actual, desde el primer punto hasta el último.

La diputada del PP-A María Pilar Pintor ha pedido consenso sobre memoria histórica y ha considerado que la actual ley "se puede mejorar".