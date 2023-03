Del Pozo "garantiza" supervisión periódica y gestión de las incidencias en los menús del servicio de comedor escolar

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha afirmado en el Parlamento que se garantiza la supervisión periódica y la gestión de las incidencias que se pueden producir en los menús escolares.

En este sentido, ha informado de que en los casos en los que se confirman un mal servicio en la comida, se procede a realizar las acciones correctivas que puede desembocar en la apertura de expediente, una penalización e incluso la resolución de los contratos. Así, de los expedientes abiertos en los últimos cuatro cursos se han derivado 80 penalizaciones a las empresas por valor de más de medio millón de euros.

Durante su intervención, en respuesta a una pregunta formulada al respecto por la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán, la consejera ha subrayado que los comedores escolares andaluces promueven una alimentación completa y saludable que siguen las recomendaciones tanto del Ministerio de Sanidad como de la Consejería de Salud y Consumo.

Además, ha aclarado que los menús son supervisados mensualmente por técnicos del Plan Evacole (Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Centros Escolares de Andalucía) que comprueban su adecuación a los criterios nutricionales y de calidad establecidos en los pliegos y realizan verificaciones 'in situ' en los centros educativos.

También ha recalcado la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que hay que valorar las dimensiones reales de este servicio que permite que casi 211.000 niños reciben cada día en su colegio el almuerzo con unos elevados estándares de calidad nutricional, de los cuales el 45% lo hacen de manera gratuita. En este sentido, ha dicho que es "normal" haya incidencias puntuales cuando el servicio ofrece 211.000 menús a diario en más de 2.000 comedores.

Del Pozo ha señalado que "se están dando pasos importantes" para mejorar este servicio. De hecho, solo en el pasado curso se realizaron 234 auditorías de comedor mientras que en los últimos tres años antes de la llegada del nuevo Gobierno se hicieron solo 82. Igualmente, ha recordado que se han modificado los pliegos de licitación para endurecer las penalizaciones "y, por supuesto, en ningún caso se aplica la prórroga, "como sí ocurría antes, cuando el servicio no es el adecuado".

Además, ha informado de que actualmente hay 159 comedores escolares más con cocina 'in situ', en la que la comida se elabora en el propio centro educativo, más de 500 en el total del sistema, y que esa cifra va a seguir creciendo con las próximas licitaciones.

"EL PRECIO DEL COMEDOR NO PARA DE SUBIR"

Por su parte, Alejandra Durán ha apuntado que desde que se conformó el actual Gobierno andaluz "el precio del comedor no para de subir", para añadir que "existen muchos informes desfavorables en muchos centros escolares y comedores públicos", debido a que "las comidas no están a la temperatura adecuada, no se ajustan a los contenidos nutricionales o no se da una cantidad suficiente".

Ha pedido a Del Pozo "dejar de maltratar algunos de los servicios de la educación pública", porque "no da tranquilidad ni seguridad la respuesta que ha dado aquí". "Con la alimentación de nuestro niños no se juega; ni un solo día más de licitación para esos servicios que no cumplen las garantía", ha manifestado, para subrayar que quieren una alimentación "de calidad para nuestros niños cada día".