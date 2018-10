El PP acudirá a los tribunales si la Diputación no le entrega documentación de Fundación Guadalquivir

Publicado 17/07/2018 17:48:19 CET

CÓRDOBA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha señalado este martes que, si el gobierno de la institución provincial persiste en no entregarle la documentación presentada por la Fundación Guadalquivir Futuro para justificar una subvención de 40.000 euros, tendrá que "acudir a la autoridad judicial".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Lorite ha asegurado que los populares han "solicitado una y 1.000 veces" la referida documentación y toda la "información" al respecto de lo tratado en la comisión de seguimiento del convenio suscrito entre la Diputación y la Fundación Guadalquivir, tras haberle reclamado la institución provincial que justifique el destino de la subvención que le otorgó en 2016.

A Lorite le parece "un escándalo" que la citada fundación todavía "no ha justificado", por lo que sabe el PP, el uso dado a la subvención que recibió "y, sin embargo, el gobierno de la Diputación aún no le ha abierto lo que es debido, un expediente de reintegro", en base a "la Ley General de Subvenciones", lo cual sí que hace "inmediatamente con cualquier ayuntamiento o colectivo que incumple el objeto de una subvención".

A juicio del portavoz popular, "hay un especial interés, en cuanto a tapar este asunto", para que "el PP no se entere de lo que ha pasado ahí", no entendiendo Lorite, según ha insistido, "cómo a estas alturas no se ha iniciado el expediente de reintegro", para que la Fundación Guadalquivir devuelva los citados 40.000 euros.