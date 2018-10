PP acusa a Ábalos de arrojar "incertidumbre y sombras" en el horizonte de las infraestructuras de Granada

Publicado 12/07/2018 18:10:54 CET

GRANADA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Concha de Santa Ana ha lamentado que el ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, en su comparecencia este jueves en el Congreso de los Diputados, "más que aclarar y comprometerse" con las infraestructuras de Granada, ha creado "incertidumbre" y ha cubierto de "sombras" un horizonte que el Partido Popular "dejó completamente despejado".

En esa línea, la diputada 'popular' ha advertido en una nota de que, con el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, vuelve la "etapa más oscura" para las infraestructuras granadinas, después del periodo de "esplendor" vivido con el PP, que situó a Granada como "la provincia número uno en inversión en obra pública, y con claros beneficios para los granadinos y para su economía con la puesta en servicio de la A-7".

Santa Ana ha criticado así la "ausencia" del compromiso del ministro de Fomento con la Segunda Circunvalación, donde lo que ha hecho ha sido "priorizar" en materia de carreteras la conservación. "Nos tememos lo peor en lo referente a la Segunda Circunvalación, donde lo único que se necesita es continuar con la voluntad política, ya que está perfectamente presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado que dejó aprobados el PP", según ha remarcado.

Además, según la diputada 'popular', al hablar de las redes transeuropeas de transportes, Ábalos se ha referido al Corredor Ferroviario Mediterráneo, pero ha "obviado" el corredor ferroviario a su paso por el litoral granadino.

Al respecto, la representante del PP ha querido "recordar que el que dejó fuera el corredor por el litoral granadino fue el ministro socialista José Blanco", si bien, "posteriormente, la ministra Ana Pastor lo incluyó en el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda 2012-2024".

Además, la diputada ha criticado que "el ministro de Fomento no ha reconocido los plazos para la llegada de la Alta Velocidad a Granada, lo que nos recuerda los periodos más oscuros del PSOE en el Gobierno de España", y ha expresado su temor a que la finalización del AVE, "una vez más, sea postergada por el Gobierno socialista".

"Ni una sola mención al proyecto de soterramiento, ni a la variante de Loja, a pesar de las reuniones que han tenido hace unos días el presidente de la Diputación", José Entrena, "y el alcalde de Granada", Francisco Cuenca, con el ministro de Fomento, ha abundado Santa Ana, para quien, "cuando las instituciones están en manos de los socialistas, Granada no avanza, y, teniendo la complicidad de un gobierno socialista en Madrid, el peso de José Entrena y Francisco Cuenca deja mucho que desear".

Concha de Santa Ana ha considerado que el ministro de Fomento está "echando balones fuera", y ha remarcado que el Partido Popular ha dejado la obra de la Alta Velocidad "finalizada", las pruebas de seguridad "en marcha" y los Presupuestos Generales del Estado con las partidas económicas para la Alta Velocidad "garantizadas". Por tanto, "es cuestión de voluntad política", según ha opinado.

"No entendemos que, con este escenario, Ábalos no se comprometa con la Alta Velocidad a Granada y volvamos a esa etapa oscura del PSOE en la que Granada no avanzaba y fue condenada al furgón de cola", ha finalizado Concha de Santa Ana.