PP-A advierte a Susana Díaz de que "es hora de arrimar el hombro" y exigir a Sánchez "recursos que quita a Andalucía"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha advertido a la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, de que "es hora de arrimar el hombro de verdad por los andaluces, y, por tanto, lo mejor que puede ofrecer a esta tierra es exigirle clara y nítidamente a su jefe Pedro Sánchez que le dé a Andalucía los recursos que le está quitando".

Martín ha lamentado en una nota que Díaz "se dedica día y noche a desprestigiar a los andaluces y a ser parte de los agravios que Sánchez le está dando a nuestra comunidad autónoma", en lugar de "defender nuestra tierra como cabría esperar de cualquier dirigente político andaluz".

"Ella, que viene presumiendo de diálogo fluido e influencia sobre el presidente Sánchez, bien haría en reclamarle de una vez que deje de asfixiar a Andalucía y de tratarnos como una comunidad de segunda, negándonos todos los recursos que nos hace falta", más cuando esta autonomía "tiene que hacer frente a todas las consecuencias de esta pandemia provocada por el coronavirus y a la injusta infrafinanciación provocada en su día por el PSOE cuando gobernaba este país y que ahora sigue manteniendo".

"Trabajar por Andalucía no es sólo hablar de Andalucía, es también creer en ella, dedicarle los esfuerzos por mejorarla, exigir el trato que se merece y defender siempre los intereses de los andaluces; todo lo contrario de lo que está haciendo Susana Díaz, que no solo habla para criticar a Andalucía sino que además no la siente, porque de lo contrario tendría que faltarle tiempo para alzar la voz ante el trato injusto, discriminatorio y sectario que el Gobierno de Sánchez le está dando a Andalucía", ha dicho.

A juicio de Martín, "con el Gobierno de Juanma Moreno ha sido posible dar los mayores recursos nunca antes visto a la educación y la sanidad andaluza, poner orden y cumplimiento en las cuentas públicas, acabar con el oscurantismo y las malas praxis de los anteriores gobiernos y garantizar con todo ello los mejores servicios públicos para los andaluces".

"Que a Susana Díaz le disguste que Andalucía vaya mejor habla por sí mismo de los verdaderos intereses de la dirigente socialista, pero también dice mucho de su incapacidad como antigua presidenta de la Junta y de la de sus gobiernos, que nunca supieron darle a los andaluces el blindaje, los recursos y la garantía que el Gobierno de Juanma Moreno le está dando a los servicios esenciales en Andalucía".

"Los gobiernos están para mejorar la sociedad y la oposición también. Susana Díaz se fue de San Telmo sin aprender lo primero y ahora va de micro en micro sin tampoco haber aprendido lo segundo", agrega.

Por todo ello, Martín ha reiterado su reclamación de que "abandone el cinismo" y "empiece a arrimar el hombro de verdad por Andalucía, que es lo que se espera de ella y a lo que debería dedicarse por la responsabilidad que ostenta". Así, le ha reclamado que "rebaje su cinismo, porque no toca dedicarse a difamar y enturbiar, sino arrimar el hombro cuando la sociedad andaluza más lo necesita".