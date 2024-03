PP-A ve al Gobierno central "prácticamente en caos técnico" y sin poder "desarrollar políticas" tras el 'caso Koldo'

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha considerado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez está "prácticamente en caos técnico" tras el 'caso Koldo' y no podrá desarrollar políticas en beneficio de la sociedad.

Según ha informado el PP-A en una nota sobre una entrevista en la Cope, Repullo ha indicado que ese caso deja "muy tocado, prácticamente en caos técnico", al Ejecutivo nacional, cuando apenas han pasado los cien primeros días de la legislatura, y se ha mostrado seguro de que "difícilmente va a poder desarrollar ninguna política que beneficie a la sociedad".

"De lo único que se ha hablado es de amnistiar o de indultar a políticos y de ministros como Fernando Grande-Marlaska, que no defiende una situación lamentable como la que está sucediendo en la costa gaditana con el narcotráfico", ha indicado Repullo sobre el desarrollo de la legislatura.

De otro lado, el dirigente popular se ha referido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentando que no haya abordado aún la reforma del sistema de financiación autonómica para garantizar una dotación justa para Andalucía.

"Es dramático que tengamos una ministra que dé la espalda a Andalucía en un tema que ella misma defendió cuando era consejera de Hacienda en la Junta", ha señalado Repullo, quien ha criticado que el PSOE andaluz no quiera "ayudar" en esta reivindicación de una financiación justa para Andalucía.

"No sé si es que la ministra Montero lo que está pretendiendo permanentemente es venir a Andalucía a ser la punta de lanza de la defensa a ultranza de Pedro Sánchez y para eso entiende que necesita confrontar con el Gobierno andaluz", ha planteado Repullo, para quien no se trata de "confrontar" con el Ejecutivo autonómico, sino de "solucionar problemas y de pensar en los andaluces". "Parece ser que Montero no tiene eso dentro de su hoja de ruta", ha apuntado.