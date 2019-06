PP-A anima a PSOE-A y Adelante a buscar diálogo para sacar adelante sus enmiendas al Presupuesto

Actualizado 26/06/2019 13:22:03 CET

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha animado a sus homólogos en los grupos parlamentarios de PSOE-A y Adelante Andalucía a buscar el diálogo "si tienen voluntad" de sacar adelante sus enmiendas parciales al Presupuesto de la Junta para 2019, unas cuentas que, en virtud del acuerdo alcanzado con Vox, se aprobarán en unas tres semanas.

En rueda de prensa, Nieto ha dicho que en el caso de que PSOE-A y Adelante no tengan voluntad de contactar con los grupos que sustentan al Gobierno para dialogar sobre sus enmiendas, "la única explicación será que no quieren que se aprueben y que quieren que el Parlamento sea un escaparate para hacer de la demagogia la única línea de actuación".

El 'popular' ha explicado que su grupo ha analizado "la mayoría" de las enmiendas presentadas por PSOE-A y Adelante y que en muchas de ellas hay "coincidencias en objetivos pero no en plazos". Y es que, según ha destacado, estamos ante un presupuesto "de transición" que solo tendrá una vigencia de cuatro meses.

Por ello, el dirigente 'popular' ha considerado que "cualquier persona con un mínimo de ánimo constructivo no habría presentado determinadas enmiendas que no se podrán sustanciar por falta de tiempo". Si bien, ha querido dejar claro que su grupo está "abierto al diálogo" y no tiene problema en debatir "a fondo" cada enmienda.

"PSOE-A y Adelante no se van a encontrar con la puerta cerrada como nosotros nos hemos encontrado tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos de coalición entre PSOE-A e IULV-CA", ha advertido Nieto, quien ha defendido que "nosotros queremos hablar y abrimos de par en par nuestros despachos".

Asimismo, ha señalado que habrá enmiendas que sean directamente rechazadas porque van en contra de los principios que ha defendido este gobierno y los grupos que lo sustentan. Como ejemplo de ello, ha puesto la enmienda del PSOE-A que solicita recuperar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En lo que se refiere a las enmiendas que el PP-A ha registrado al Presupuesto, consensuadas con Cs, Nieto ha señalado que hay dos grupos, uno relativo a mejorar el articulado y con el objetivo de "agilizar la tramitación de distintas partidas", y otro relativo al capítulo de gasto.

Sobre este último, ha precisado que las enmiendas registradas pretenden sacar de partidas genéricas más de 43 inversiones en todos los territorios, que llevan tiempo esperando su ejecución y dotarlas de un "compromiso añadido".

"Mayor agilidad, eficacia y transparencia son los ejes de las enmiendas presentadas por PP-A y Cs con el objetivo común de hacer que sea el mejor presupuesto", ha afirmado Nieto, quien ha destacado la importancia de enlazarlo de la mejor manera posible con el Presupuesto de 2020.

De otro lado, en relación con la bonificación de las matrículas universitarias, aprobada este martes en Consejo de Gobierno, el portavoz 'popular' ha dicho que al PSOE-A "se le acaba otro de sus antiguos latiguillos con los que metía miedo a los andaluces asegurando que venía la derecha a cargarse la educación pública".