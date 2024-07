El PP aprueba en el Senado "12 leyes para problemas específicos de los ciudadanos" ante la "inacción de Sánchez"

CÓRDOBA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por Córdoba Fernando Priego ha dado cuenta de "12 iniciativas legislativas que el Grupo PP en el Senado de España ha aprobado en respuesta a las demandas y necesidades específicas de los colectivos ciudadanos de este país", de modo que, "ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP da respuesta a lo que nos piden los españoles y los cordobeses", ha dicho.

Tal y como ha indicado el PP en una nota, Priego ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "maltrate de forma sistemática" a la Cámara Alta, lo que "se ha evidenciado en la incomparecencia reiterada del presidente del Gobierno y de sus ministros declarados en rebeldía que no comparecen y no se someten a las sesiones de control en la cámara".

Asimismo, según el senador cordobés, "el PSOE y el Gobierno pretenden conculcar algunas de las atribuciones constitucionales que tiene la Cámara Alta", y ha añadido que "hemos visto cómo se está pretendiendo maniobrar para que el Senado pierda competencias, entre ellas la de vetar el techo de gasto de cara a los Presupuestos General del Estados (PGE)".

"El Gobierno de Sánchez tiene que entender que no tiene mayoría absoluta, que en el Senado el grupo mayoritario es el Partido Popular y debe someter el techo de gasto y las cuentas anuales al acuerdo, al consenso y al diálogo", ha afirmado, Priego, quien ha señalado que "el único responsable de que no haya presupuestos no es el Senado por haber votado el techo de gasto", sino que "es el presidente del Gobierno, que por falta de apoyos parlamentarios rechazó presentar las cuentas tanto en el Congreso como en el Senado".

El Grupo PP en el Senado "va a seguir defendiendo las competencias constitucionales de la Cámara Alta, porque la soberanía nacional reside conjuntamente en el Congreso y el Senado y no vamos más permitir mas atentados del PSOE y el Gobierno hacia la voluntad democrática de los españoles manifestada en las urnas", ha asegurado Fernando Priego.

El senador cordobés ha destacado también el trabajo de las senadoras Cristina Casanueva y Lorena Guerra que, junto al propio Fernando Priego, "hemos presentado un gran batería de iniciativas parlamentaria y preguntas que afectan directamente a los cordobeses y que seguiremos haciendo para obtener la respuesta el Gobierno a las necesidades que tienen los cordobeses".

Además, Priego ha destacado una importante batería de iniciativas legislativas para atender a los problemas que afectan directamente a los ciudadanos en su día a día. "Diferentes colectivos nos han ido pidiendo que seamos su voz en el Senado ante un Gobierno que no legisla, que solamente se encuentra enmarañado en líos políticos con sus socios de gobierno, y hace que España no avance. Frente a esto el PP en el Senado ha presentado 12 proposiciones de ley en este año para atender las preocupaciones directas de los españoles y de los cordobeses".

Una de estas leyes, ha explicado, "ha estado centrada en la ocupación ilegal, buscando cambiar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los okupas no puedan atentar contra el derecho a la vivienda y a la propiedad privada que atenta contra la convivencia vecinal y la seguridad de las personas de los edificios okupados".

"Ha sido aprobada en el Senado, pero junto al resto de leyes que ahora esbozaré duerme el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados porque el Gobierno así lo quiere impidiendo una tramitación lógica en el curso parlamentario", ha lamentado Fernando Priego.

Otras leyes del PP se han centrado en la modificación del Código Penal "para aumentar los delitos graves que no estaban incluido en la cadena perpetua revisable" y para hacer "más fácil la vida a las personas dependientes que también tiene un grado de discapacidad, para que tengan más fácil el acceso a ese grado de discapacidad, eliminando la maraña administrativa que existe actualmente".

Igualmente, otras buscaban bajar el IVA de las peluquerías al diez por ciento, "ley que fue aprobada en el comisión de Hacienda en 2021 pero fue anulada por la anterior presidenta del Senado y que ahora volvemos a introducir" o el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, que ahora mismo no lo tienen garantizado.

NARCOTRÁFICO

Además, una ley que ampare a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante el narcotráfico "ante un ministro indolente". "Lo que pedimos con esta proposición de ley es que sea la Audiencia Nacional la que pueda perseguir los delitos de narcotráfico para que se puedan llevar a cabo las investigaciones que abarcan a diferentes nacionalidades, además del enjuiciamiento de delitos de narcotráfico, e incluir a los miembros de Policía Nacional, Guardia Civil y al Servicio de Vigilancia Aduanera dentro de colectivo que tienen un coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo", ha dicho el senador popular.

Desde el PP también "hemos pedido que se elimine la tributación por las ayudas de discapacidad para las víctimas de la talidomida, que generó malformaciones a bebés en mujeres embarazadas en los años 80, para que esas ayudas les lleguen íntegras". Además, se añade "una modificación Ley de Bases de Régimen Local para que las madres y padres y personas con una enfermedad grave puedan acogerse al derecho de votar de forma telemática en los plenos de instituciones públicas".

Otras leyes inciden, ha detallado, "en la necesidad de cambiar la Ley de Montes para que las parcelas propietarios conocidos se puedan gestionar, aprovechar económicamente y limpiar para evitar incendios forestales; una modificación de la Ley de Costas para incluir lugares con valores etnográficos y culturas amenazados por derribos, y una ley para incrementar las ventajas fiscales a los empresarios y emprendedores de Ceuta y Melilla debido a la consideración especial de estas ciudades autónomas".

"RESOLVER PROBLEMAS ENQUISTADOS"

En definitiva, son "12 leyes que atienden a demandas de los ciudadanos, que intentan resolver problemas enquistados en nuestro país que el Gobierno desatiende y no quiere abordar". "En la práctica totalidad hemos recibido el voto en contra del PSOE que se opone a todo lo que nos piden ciudadanos, que muchas ocasiones han estado presentes en el Senado", ha dicho Priego.

Para concluir, Fernando Priego ha resaltado que "desde el PP vamos a seguir trabajando para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Con estas leyes Feijóo y las que vendrán vamos a hacer frente a la inacción del Gobierno dando respuesta a las demandas de los españoles a los que nos debemos".