PP-A asegura que la integración de la EASP en Instituto de la Salud la potenciará y no afectará a trabajadores

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado este martes que la inclusión de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, en el futuro Instituto Andaluz de la Salud hará que este organismo se potencie y ha garantizado que este cambio no afectará "en ningún caso" a los trabajadores del mismo

A preguntas de los periodistas antes de participar en un encuentro junto con la directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Blanca Fernández-Capel, y a representantes de los trabajadores, para mostrarles sus intenciones respecto a esta inclusión de la EASP y otros organismos sanitarios dentro del Instituto Andaluz de la Salud, de nueva creación, Nieto ha asegurado que esta propuesta es "ambiciosa".

Y es que tiene como objetivo el "definir Andalucía como una referencia en materia de investigación, de formación y de impulso de iniciativas médicas", para así romper la "atomización" de estos órganos y que estén dirigidos desde un único ente.

"Conseguir ser eficientes en la gestión de esos recursos que tenemos que aplicar de la forma más inteligente posible para que den el mejor resultado también al conjunto de los andaluces. Ese es el objetivo que tiene esa proposición de ley", ha comentado Nieto, que también ha recordado que esta proposición no de ley aún no se encuentra calificada por la mesa del Parlamento de Andalucía.

El portavoz popular ha apelado al diálogo y al entendimiento como forma de buscar un "consenso permanente" para ser capaces de "tramitar la ley que necesita Andalucía", y que esta "nos coloque en esa referencia en materia sanitaria y en lo que se refiere a la investigación, a la innovación y a la formación".

"No queremos que se juegue con un debate en el que lo que se busca es enfrentar en lugar de unir esfuerzos para conseguir el mejor resultado posible. No se le pueden poner ruedas a un edificio para trasladarlo de sitio, no se puede cambiar lo que funciona. Queremos que lo que funciona se potencie y lo que funciona peor se mejore", ha destacado.

Por otra parte, Nieto ha asegurado que "en ningún caso" la inclusión de la Escuela Andaluza de Salud Pública va a afectar a sus trabajadores, y ha aludido que es momento de "buscar la mejor herramienta administrativa en las mejores condiciones jurídicas y laborales para que se ponga en la mejor forma el trabajo que tiene que hacer".

"Garantizamos que todo lo que funciona bien en la EASP se va a potenciar, y que otros espacios que tienen que mejorar, no solo de la Escuela sino de otros grandes organismos, se mejoren para que se consiga ser un referente en Europa de la investigación médica. La EASP juega un papel fundamental en esa tarea. Y lo que queremos es sacarle el mayor rendimiento con las mayores garantías", ha remarcado.

El portavoz ha comentado que el trabajo que han comenzado este martes se lleva a cabo "antes de la fecha lógica, que sería cuando la mesa del Parlamento asegura que está en condiciones de ser aprobada", momento en el que "se buscan acuerdos y entendimiento para ser capaces de tener un camino que sea conjunto y bueno para la Escuela".

"Si la escuela es buena para los trabajadores y mala para Andalucía, no nos sirve. Si la escuela es buena para todos, entonces es la referencia que tenemos", ha apostillado Nieto.

MANIPULACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Nieto también ha comentado que ha habido una "intención clara de manipular y utilizar" la creación de esta proposición por parte de la oposición para desviar la atención de lo importante, que bajo su criterio es "la potenciación de este servicio.

"Quiero que tengamos la oportunidad de hablar con serenidad sin que aquellos quienes quieren imponer a través de otras vías su criterio lo hagan. Igual que nosotros vamos a escuchar a todo el mundo que quiera aportarnos algo, pues que se nos escuche" ha argumentado.

El portavoz popular en el Parlamento de Andalucía también ha pedido a los trabajadores de la EASP y a la opinión pública que "no dejen que otros influyan en su criterio y que les utilicen desde formaciones políticas que no buscan el interés general de la sanidad andaluza sino el estrictamente político".

Nieto ha realizado estas declaraciones a las puertas de la EASP, en la que un grupo de trabajadores se encontraban manifestándose y que han interrumpido en un par de ocasiones las palabras del portavoz popular con cánticos de 'La escuela no se cierra' y reaccionando de forma negativa a algunas de sus frases.