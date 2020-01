PP-A bautiza la alianza PSOE, Unidas Podemos y ERC como "gobierno Tritanic, van a hundir España con todo el pasaje"

Publicado 02/01/2020 14:19:56 CET

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha bautizado este jueves la alianza suscrita por PSOE, Unidas Podemos y ERC, que permitirá la investidura de Pedro Sánchez, como "un gobierno Tritanic que va a hundir España con todo el pasaje dentro". Un gobierno, ha remarcado, que "nace con vocación de dar un hachazo a la unidad de España y la economía con un atraco al bolsillo de los españoles y de los andaluces con subida masiva de impuestos y recetas trasnochadas".

En rueda de prensa, Martín ha criticado que Sánchez "está pactando su sillón con los enemigos de España y quiere castigar a aquellas comunidades autónomas que sí son leales al Estado y a la unidad de España". En este sentido, ha señalado que "Sánchez dijo que jamás pactaría con Podemos porque no lo dejaba dormir y que tampoco pactaría con ERC, pero lo ha hecho y sin dialogar con los partidos constitucionalistas". "Y, ahora, los que no podrán dormir serán los españoles ante la que se avecina", ha apostillado.

Para el 'popular', el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias "incluye una subida masiva de impuestos que nadie quiere, y medidas como destruir la reforma laboral que sirvió para frenar la caída libre del desempleo provocada por Zapatero". Y, "por si fuera poco, Sánchez abre la puerta a demoler el modelo territorial sustentado en la Constitución y pactando un referéndum encubierto en Cataluña".

A este respecto, ha asegurado que el PP "no permite la venta de España" y ha agregado que "defenderemos siempre España frente al populismo, el nacionalismo y el separatismo y no vamos a abandonar a los españoles. Y lo haremos también desde Andalucía liderando por todas las vías posibles el rechazo frontal de las comunidades autónomas al intento de construir una España desigual por parte de un Pedro Sánchez, que está dispuesto a todo a cambio del poder".

Del mismo modo, ha avanzado que "este gobierno Tritanic, mucho nos tememos, seguirá en la línea de agravios con esta tierra" y augura que "será el peor enemigo de Andalucía en mucho tiempo". Así, ha recordado que Sánchez, mientras ha permanecido en funciones, "ha perpetrado un auténtico atraco a los andaluces con la intervención de Andalucía" en lo que ha sido "una decisión arbitraria, malintencionada y partidista que no va contra un gobierno autonómico, sino contra todos los andaluces".

Un ejemplo más que se suma "a la negación del Ejecutivo socialista de Sánchez de pagarle a los andaluces el IVA que aún nos debe, o a los 4.000 millones de euros que nos deben también por culpa de la infrafinanciación autonómica de Andalucía y que con tanta vehemencia reclamaban Susana Díaz y María Jesús Montero al anterior gobierno del PP". "Una infrafinanciación cuyo sistema de reparto fue aprobado por otro presidente socialista, Zapatero, junto a ERC", ha recordado Martín.

Además, ha subrayado el dirigente 'popular', "es alarmante y preocupante que Sánchez se niegue a pagar el IVA atrasado a las comunidades autónomas, quizá para empujarlas a incurrir en déficit en 2020 y así poder controlar las cuentas de las autonomías desde el Gobierno con Podemos". "No queremos privilegios, pero no aceptaremos discriminaciones. Queremos el dinero que nos debe el Gobierno y que hace falta para mejorar los sistemas educativo y sanitario. Competir en igualdad de condiciones con otros territorios y eso no se puede hacer si no nos pagan lo que es nuestro", ha agregado.

"SILENCIO CÓMPLICE DEL PSOE-A"

Por ello, Martín ha incidido en que "frente a esa actitud que puede ser desleal del nuevo gobierno, en Andalucía, encontrarán la firmeza del Gobierno andaluz y del PP-A. Y no descartamos echarnos a la calle, de la mano de los andaluces, para reclamar lo que es nuestro porque los andaluces no somos ciudadanos de segunda".

En este sentido, ha indicado que "nos gustaría que frente a esa actitud hubiera unidad de todos los partidos políticos de Andalucía", de modo que ha animado a la líder del PSOE-A, Susana Díaz, a expresar qué opina porque "apenas habla de lo que ocurre en Andalucía y jamás se pone al lado de los andaluces cuando hay que defenderles". Así, ha recordado que mientras "el gobierno del PSOE se ha convertido en un enemigo de Andalucía, Díaz ha preferido defender sus siglas y su sillón antes que a los andaluces".

Martín ha insistido en que "nos hace falta un PSOE-A sólido que luche por la unidad España y los intereses andaluces, algo que hace mucho tiempo que no tenemos". "El PSOE que hay ahora en Andalucía, pese a que sabe bien lo perjudicial que será este gobierno extremista para los intereses de los andaluces, guarda un silencio cómplice ante el pacto de la vergüenza", ha apostillado.

Pese a ello, ha avanzado que el PP-A y el gobierno de Juanma Moreno van a defender a Andalucía "por encima de todo frente a ese Gobierno que se nos viene encima y que da miedo" con el compromiso de "proteger a los andaluces de la inestabilidad que se avecina con este acuerdo". Y así, no consentirán "el maltrato y el boicot a Andalucía y vamos a seguir trabajando para que Andalucía sea un dique de contención ante el desvarío y los ataques de este gobierno Tritanic".

"Andalucía es, con el Gobierno del cambio, una isla de estabilidad y un refugio para la inversión y el empleo, un ejemplo de buena gestión que nos ha colocado como la primera comunidad que aprueba los presupuestos y que lidera los índices de crecimiento en España", ha sostenido Martín, que ha concluido afirmando que "ese va a ser el camino que va a seguir en este año que comienza el Gobierno del cambio, un cambio que no tiene marcha atrás porque es bueno para Andalucía y para los andaluces".