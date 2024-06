El PP cierra campaña en Úbeda pidiendo el voto porque "el futuro de Jaén está en nuestras manos"

ÚBEDA (JAÉN), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha cerrado este viernes campaña en Úbeda, ciudad natal de la candidata del PP al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 9 de junio. Una campaña en la que el partido ha recorrido cerca de 10.000 kilómetros, recorriendo, "como hacemos siempre, todas las comarcas", ha explicado el presidente provincial, Erik Domínguez.

El acto, en el que ha participado más de 200 personas, ha sido "el gran acto final de una campaña intensa, en la que nos hemos comprometido como estas elecciones se merecen, pues debíamos explicarle a todos los jiennenses que el futuro de Jaén está en nuestras manos". "Calle a calle, puerta a puerta, pueblo a pueblo, y siempre en familia, con todos los compañeros unidos y repartidos por todos los rincones de la provincia".

La candidata, María Jesús Molina, ha expresado su agradecimiento a la gran familia del PP de Jaén porque "he comprobado en primera persona que sois puro trabajo, esfuerzo y corazón". Ha dicho sentirse "muy feliz" de haber podido hacer esta campaña "en mi tierra, a la que defenderé en Europa, por la que lucharé para sacar adelante proyectos que nos beneficien, y lo haré en el marco de un grupo fuerte, el Grupo Popular Europeo".

En este sentido ha incidido en lo importante que es ir a votar el próximo 9 de junio. "Votar por que los españoles volvamos a ser iguales ante la ley, por que se acaben los ataques a la prensa, para que las calles vuelvan a ser seguras, por una inmigración legal, segura y en convivencia con los valores europeos, para que los ciudadanos no se frían a impuestos, para que la Administración no sea un freno al emprendimiento, para recuperar el protagonismo de los españoles frente al egoísmo de Pedro Sánchez, para defender a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que son los verdaderos guardianes del medio ambiente, para que la corrupción de Sánchez no gane el domingo".

Por todo ello, esto domingo hay que votar al PP "para que todo empiece este domingo, no dejar para las Generales lo que podemos comenzar el 9 de junio, porque si los jiennenses confían su voto al Partido Popular, pondremos el corazón en el centro de las políticas". "Un político vale lo que vale su palabra, una persona vale lo que vale su honestidad, y ofrezco mi palabra y mi honestidad a los jiennenses y les prometo que haré todo lo que esté en mi mano para poner en lo más alto de Europa a España, a Andalucia y a Jaén", ha concluido.