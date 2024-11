PP de Córdoba dice que "las cuentas de 2025 blindan servicios públicos esenciales y apuestan por reducir brecha social"

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El parlamentario autonómico del PP de Córdoba José Carlos García ha asegurado este viernes que "las cuentas de 2025 presentadas por el gobierno de Juanma Moreno blindan los servicios públicos esenciales y aportan medidas para reducir la brecha social".

Según ha declarado García a los medios en La Carlota, junto a la diputada nacional y presidenta local del PP de este municipio, Isabel Prieto, "está claro que la oposición no se ha leído el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el año próximo".

A su juicio, "si lo hubiera hecho se habría dado cuenta de que están diseñados para garantizar los servicios públicos como la salud, la educación y la dependencia, beneficiando a los sectores más vulnerables, y sin olvidar la generación de empleo a través de los sectores productivos". En definitiva, "unas cuentas donde la prioridad son los andaluces y concebidas para dar más calidad de vida a las personas", ha afirmado.

También, ha valorado "el presupuesto destinado a Educación, que asciende a 9.167 millones de euros, un 3,5% más que en 2024. Esto supone en torno al 5% del PIB andaluz". "Gracias a estos presupuestos récord del gobierno de Juanma Moreno, La Carlota va a seguir avanzando con inversiones y actuaciones de importancia y que eran necesarias", ha aseverado.

Además, ha indicado que "los carloteños lo van a notar en políticas de agricultura con la estación depuradora residuales que se ejecutan y pronto será una realidad; en políticas sociales, en la mejora de la Atención Primaria en sanidad, y también en educación".

El popular ha destacado "las inversiones previstas para llevar a cabo obras de mejora en el Colegio Público Rural Ana de Charpentier de Fuencubierta dirigidas al recalce de la cimentación".

Asimismo, "los alumnos de La Carlota se van a beneficiar de los nuevos dispositivos digitales, que en el caso de los centros educativos de este municipio tendrá una cuantía superior a los 105.000 euros", ha citado, para agregar que "más de 150 familias del municipio se van a ver apoyadas por la gratuidad de la educación infantil de dos a tres años".

Igualmente, ha mencionado que "el próximo año los docentes de toda la provincia, unos 10.500, verán equiparados sus salarios a la media nacional, y el Gobierno andaluz seguirá avanzando en la digitalización de los centros educativos con una inversión para nuestra provincia de 14 millones de euros".

"El objetivo es seguir mejorando la educación en Córdoba y en Andalucía, con más docentes y mejor pagados, más y mejores infraestructuras, y más recursos para el alumnado", ha afirmado García.

"PRIMA LA GESTIÓN Y EFICACIA"

El parlamentario ha valorado la "cifra récord" del presupuesto 2025 para la provincia, con 427 millones de euros, "un 261% más que cuando gobernaba el PSOE en 2018". "Unos presupuestos serios, rigurosos, responsables y que dan seguridad y credibilidad, donde prima la gestión y la eficacia demostrada por el gobierno de Juanma Moreno en estos años, y sobre todo que están centrados en el avance de Córdoba y Andalucía y el bienestar de los andaluces", ha dicho.

Frente a esto, "tenemos un PSOE que sólo se dedica a poner palos en las ruedas, a criticar y sabotear; un PSOE que no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y mucho nos tememos que tampoco no sean capaces de hacerlo para 2025, y un PSOE que consiente y defiende que Andalucía siga infrafinanciada con un sistema injusto que Sánchez no quiere cambiar", ha expuesto, para remarcar que "desde el PP y desde el Gobierno andaluz seguiremos gestionando para mejorar nuestra tierra; seguiremos defendiendo Andalucía".