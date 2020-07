PP-A cree que la "realidad" de la pandemia "justifica un ajuste" en el Gobierno andaluz

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha argumentado este miércoles que la nueva "realidad" que impone la pandemia del coronavirus, que "no podemos ignorar", y que se traduce a nivel social, económico y sanitario, "justifica el ajuste que hay que hacer" en el Ejecutivo andaluz, pero que "no es un giro o una crisis de gobierno", según ha querido dejar claro.

Así lo ha trasladado el portavoz 'popular' a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento y al hilo de distintas declaraciones que a lo largo de la semana se han venido realizando desde el propio Gobierno andaluz, incluido por parte de su presidente, Juanma Moreno, sobre posibles ajustes en el seno del Ejecutivo de coalición de PP-A y Ciudadanos.

José Antonio Nieto ha indicado que imagina que "lo que se quiere hacer es reforzar ese equipo" de gobierno, "no sé si con cambios, con caras nuevas", pero en todo caso "adaptarlo a esta realidad que no nos podíamos imaginar" cuando se constituyó el gabinete, según ha apuntado, antes de apostillar que "ojalá" el Gobierno de España también asumiera "esa necesaria adaptación" por la vía de la "reducción" del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos y la "optimización" de recursos para que no sea "derrochón" y dé "un ejemplo al resto de la sociedad ajustándose el cinturón".

En ese sentido, ha puesto de relieve que el Gobierno de Juanma Moreno es el Ejecutivo autonómico "con menos consejerías de la historia de Andalucía", porque el presidente entendió en el momento de su conformación que "de entrada había que dar ejemplo y reducir altos cargos y consejerías".

Por eso ahora "tenemos margen de hacer esos ajustes" en el Gobierno, según ha opinado el portavoz 'popular', quien en todo caso ha recordado que la competencia para ello le corresponde al presidente de la Junta, que es "el que el mejor conoce el funcionamiento interno" del Ejecutivo.

José Antonio Nieto asume que dicho posible "ajuste" en el Gobierno "va a estar marcado por la necesidad de luchar contra el virus" que causa la enfermedad de la Covid-19, y "por el compromiso de salir de la crisis" derivada de la pandemia, que genera "una realidad tan diferente" ante la que "se exigen soluciones diferentes a las que inicialmente se podían tener en mente".

Y es que, según ha subrayado, el "impacto" de la pandemia "está siendo muy duro, y necesitamos algún refuerzo o apoyo más para afrontar los retos que tenemos por delante".

CONSEJERÍAS CON "MUY ALTA CARGA DE TRABAJO"

Preguntado sobre si los cambios en el Gobierno podrían estar centrados en las consejerías que gestiona Cs, José Antonio Nieto ha comentado que el Ejecutivo andaluz, a pesar de ser de coalición, "está siendo uno y está trabajando unido, y si se necesitan cambios, apoyos, mejoras en las consejerías, no se van a hacer en función de quien gobierne en cada una, sino del resultado que se espera".

No obstante, ha apuntado que hay consejerías de las que gestiona Cs "con una carga de trabajo muy alta", como las de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige el vicepresidente, Juan Marín; la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Rocío Ruiz, y la de Educación y Deporte, de la que es titular Javier Imbroda, y "hay posibilidades de reordenar" ese trabajo, pero "le corresponde al presidente de la Junta hacer la propuesta, y desde el PP-A lo que queremos es que el Gobierno funcione en las mejores condiciones posibles", según ha abundado.

El portavoz del Grupo Popular, en función de la información que se está dando, cree que, "por encima de las personas", lo que se está queriendo trasladar desde la Junta es que "no hay un cambio en el proyecto político", pero "sí en la realidad sobre la que tenemos que operar", y que "eso obligue probablemente a adaptar la estructura de gobierno".

UN GOBIERNO "A PLENO RENDIMIENTO" EN SEPTIEMBRE

"Es la idea en la que estamos nosotros", ha comentado antes de expresar su deseo de que el Gobierno andaluz encare el mes de septiembre "a pleno rendimiento y con las velas desplegadas" ante el trabajo que tiene por delante en la "lucha contra el virus", que es "a contrarreloj y a largo plazo", y que va a obligar a "un sobreesfuerzo".

En ese sentido, ha advertido de que "hasta probablemente mediados del año próximo no vamos a tener una vacuna" contra el coronavirus, y en otoño se puede presentar el "reto" de la posible coincidencia de la epidemia de gripe estacional con una posible segunda ola del Covid-19, que "va a afectar a la economía, al empleo y a las cargas sociales que tiene la administración autonómica", además de a "las necesidades que tiene la sociedad".

Finalmente, Nieto también ha destacado que ya ha arrancado "el trámite de la elaboración de los Presupuestos" andaluces de 2021, que, según ha vaticinado, "volverán a ser un ejemplo de transparencia y buena gestión" que permitirá comprobar que el de Juanma Moreno es "un gobierno cumplidor, eficiente y eficaz", que probablemente tendrá que "adaptarse a la situación que vivimos y hacer algún ajuste", según ha comentado.