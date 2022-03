PP-A critica la "nueva pinza de PSOE-A, Vox y Unidas Podemos contra la autonomía fiscal y financiera en Andalucía"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, ha lamentado este jueves la "nueva pinza de PSOE-A, Vox y Unidas Podemos en contra de la autonomía fiscal y financiera de la comunidad autónoma", tras "el rechazo de socialistas y comunistas a la defensa de esta competencia autonómica" ante el Pleno del Parlamento y que ha contado con la abstención de Vox.

El Pleno de la Cámara ha rechazado este jueves el punto de una proposición no de ley del PP-A en el que se instaba a la Junta a que demandara al Gobierno central que respete la autonomía financiera de Andalucía, recogida en su Estatuto de Autonomía, y no lleve a cabo la denominada "armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta". Este punto contó con el voto a favor de PP-A y Cs, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE-A y Unidas Podemos.

Tras este resultado, López ha acusado a los grupos políticos de la oposición de apoyar la 'armonización fiscal' con la que el Gobierno de Sánchez quiere enmascarar "una subida de impuestos a todos los españoles invadiendo la autonomía fiscal y financiera de los andaluces", porque, según ha explicado, "es la única manera que tiene Sánchez para tapar su nefasta gestión al frente del Gobierno de la Nación".

López ha desmentido la "falacia" de los socialistas, que argumentan que quieren llevar esta subida de impuestos para proteger los servicios sociales, cuando en Andalucía, con la bajada de impuestos del Gobierno del cambio se ha conseguido recaudar más y tener más contribuyentes, además de conseguir cifras récord en los servicios públicos, alcanzando hitos como un 7% del PIB a sanidad y 5% a educación, según ha dicho.

Por esa razón, la secretaria general ha señalado que, pese a las dificultades por las que está atravesando el país, "el Gobierno de España sólo se dedica a hacer caja". "Sánchez dijo que no iba a dejar a nadie atrás y lo cierto es que este gobierno de PSOE y Podemos está dejando a toda España por los suelos", ha apuntado.

Según López, "empobrecer a los españoles mientras el gobierno hace caja es común en el PSOE", con un Gobierno de Sánchez "en el que sobran ministros mientras faltan medidas para la calle".

Asimismo, la dirigente popular ha afeado al PSOE-A su "incapacidad de defender a los andaluces frente a los ataques del Gobierno de Sánchez" y lo ha acusado de "no trabajar por esta tierra". "Cuando los sectores productivos y las familias no llegan a fin de mes, el PSOE-A únicamente se dedica a colocar carteles de Espadas Cejas desde Huelva hasta Almería", ha apuntado.