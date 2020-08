PP-A critica que el PSOE-A y Adelante "priorizan sus vacaciones al futuro de Andalucía"

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha censurado que los diputados del PSOE-A y de Adelante Andalucía "han priorizado sus vacaciones al futuro de Andalucía" por no participar, una vez más, en la sesión de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 que este jueves acoge la presentación de los informes de las subcomisiones por los coordinadores de cada una de ellas.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha explicado que, con aciertos y con errores, los diputados de su formación, de Ciudadanos (Cs) y de Vox, de la mano de todos los agentes que han comparecido en dicho órgano parlamentario, "hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, otros no pueden decir lo mismo".

"Los diputados del PSOE-A y de Adelante no podrán decir que hayan hecho todo lo que estaba en su mano para conseguir una rápida recuperación de Andalucía", ha insistido para defender que los representantes de las otras tres formaciones sí pueden decirlo, "con errores y con aciertos, con algunas propuesta que evidentemente concite más consenso y sean más útiles, y con otras que a lo mejor son más discutibles, pero nos hubiera gustado poder confrontar y debatir con los diputados de la izquierda andaluza ese contenido de los informes y esa salida de la crisis que Andalucía necesita".

Ha criticado la "incomparecencia" del PSOE-A y de Adelante "por falta de compromiso, porque han priorizado sus vacaciones al futuro de Andalucía".

Nieto, que ha explicado que en esta comisión se afanan por conseguir que Andalucía "tenga la mejor y la más rápida recuperación posible a esta dura crisis del Covid", ha pedido responsabilidad en el ámbito sanitario para ser los que menos impacto tengamos con los rebrotes y también "para hacer compatible esa situación sanitaria con una recuperación económica que ahora mismo tiene una cara muy visible en el turismo".

"Por eso pedimos responsabilidad a la gente joven sobre todo, pero también a lo que somos menos jóvenes, responsabilidad a todos los que tienen algún tipo de influencia, de negocio, de actividad vinculada al turismo o al ocio, porque es necesario conseguir que sea un turismo seguro, que sean un ocio seguro y eso depende de la responsabilidad de todos", ha agregado.

Así las cosas, ha indicado que en la comisión para la recuperación se ha intentado "usar todo el talento, todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la experiencia de la sociedad andaluza para ponerla a disposición de esa misma sociedad andaluza que busca esperanza".

"Seguramente los informes que hoy se están debatiendo, y que se están aprobando, tengan errores, seguramente incluyan alguna medida que sobre o que falte, pero les puedo asegurar que tienen toda la ilusión de las personas que han sido convocada y de los diputados y diputadas que han participado en este trabajo", ha agregado antes de criticar la ausencia del PSOE-A y Adelante.

Para el diputado del PP-A, la actitud de estos dos grupos parlamentarios "es muy dura" y espera que no se vuelva a repetir nunca más, de manera que "una vez que pase el verano, en septiembre, cuando se debata en el Parlamento, sí podamos contar con su participación" porque el objetivo no es otro que "conseguir una Andalucía más fuerte, más sólida, más segura desde el punto de vista sanitario y con mayor capacidad para reordenar su economía" porque "había cosas que con Covid o sin Covid había que cambiar".

Nieto sostiene que hay que hacer posible que de una gran amenaza como ha sido toda la pandemia del coronavirus, "salga una enorme oportunidad para Andalucía con esa reorientación del desarrollo económico, con la protección de nuestro sistema sanitario y la garantía de un sistema social potente que apoye a los que más lo necesitan".

"Y ese es el objeto de este debate, nos podrán decir que no hemos equivocado, pero nadie nos podrá decir que no hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para buscar lo mejor para Andalucía, tenemos la conciencia tranquila, otros no la pueden tener porque no han movido un dedo", ha apostillado Nieto.

UN TRATO JUSTO PARA ANDALUCÍA

En concreto, se ha detenido en el área del informe de medidas de ámbito nacional, para explicar que básicamente lo que pide es que el Gobierno de España "trate como se merece Andalucía y no la siga castigando".

Se ha referido a situaciones como "la del IVA del mes trece del 2017, los 200 millones de euros que no ha quitado de la política activa de empleo o como acaba de hacer con los ayuntamientos, a los que requisa 15.000 millones de euros y que les quita para poder usar en los más de 8.000 municipios de toda España, y lo ha hecho sin el consenso necesario, porque sólo lo ha apoyado el PSOE, y mintiendo, porque dijo que en diez años lo iba a devolver y ahora en el BOE vemos que son 15 años".

"Queremos un trato justo para Andalucía y se lo vamos a exigir al Gobierno de España", ha zanjado el portavoz parlamentario del PP-A.