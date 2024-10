PP defiende que la construcción de las conducciones de la presa de Siles (Jaén) es "competencia estatal"

JAÉN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha defendido que la construcción de las conducciones de la presa de Siles (Jaén) es "competencia estatal", por lo que ha instado al PSOE al exigir su construcción al Gobierno de España.

Para Domínguez es "de mal gusto" que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, venga a Siles a "echarse una foto en una presa que no abastece por la dejadez del jefe del PSOE y tratar de limpiarse las manos u hacer lo que siempre hacen, echar la culpa a la Junta".

Ha incidido en que es el Estado quien "debe asumir la construcción de las conducciones, que además tienen la mano tendida del Gobierno andaluz", y "reivindicar lo contrario es reírse de los agricultores que tan mal lo están pasando sin agua".

Asimismo, ha dicho que Juanma Moreno cumplió con un compromiso adquirido en campaña electoral y que fue el delimitar la zona regable. "No tardó ni un año en hacerlo", pero "por desgracia los vecinos de la zona de influencia de la presa siguen sin disponer de su agua porque el PSOE no quiere hacer las conducciones".

En este sentido, ha apuntado que el lugar de Espadas "no estaba en Siles, estaba en Madrid haciendo las oportunas reivindicaciones". Asimismo, ha calificado de "curioso" que un senador y líder de la oposición en Andalucía conozca antes que nadie las decisiones que va a tomar un Ministerio, "o es humo o es un uso partido habitual en el PSOE de las instituciones".

"Esperamos que las noticias que anuncia no sea que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a resolver el proceso de concesiones porque eso ya han dicho los propios agricultores que no es la solución", ha dicho el dirigente popular, que ha hecho hincapié en que "la solución es la construcción de las conducciones y si el gobierno no las anuncia, es volver a engañar a Jaén".

Por último ha denunciado que Espadas y el PSOE llegan a Siles "mal y tarde" pues el Gobierno de España tiene desde hace muchos meses el ofrecimiento de la Junta a colaborar en la construcción, "pero ni por esas".

Domínguez ha acompañado al portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Alberto Sanromán, a Arquillos (Jaén) donde se ha hecho eco de las reivindicaciones en materia de agua de los alcaldes de la comarca de El Condado.

Sanromán ha felicitado tanto a los alcaldes del PP como del PSOE "por mirar por su comarca por encima de los partidos políticos" y se ha comprometido a trasladar al Parlamento andaluz el problema de la escasez de agua porque "el sector del olivar es prioritario en la economía jiennense, e iremos donde sea necesario para que estos alcaldes y los agricultores sean escuchados y obtengan soluciones".